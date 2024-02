Delia și-a sărbătorit ziua de naștere pe scenă. Cum a petrecut și care este cea mai mare dorință a artistei

Delia păstrează tradiția! Anul acesta, artista și-a dorit din nou să-și sărbătorească aniversarea pe scenă! Iată ce dorința și-a exprimat cu ocazia zilei de naștere.

Delia și-a surprins din nou fanii prin a-și sărbători ziua de naștere chiar alături de ei. Tradiția continuă de câțiva ani, iar artista spune că este fix ceea ce își dorește și pentru anii viitori.

Deși internauții s-ar fi gândit că va pleca într-o nouă vacanță, exact așa cum s-au obișnuit, frumoasa cântăreața a ales să sărbătorească una dintre cele mai importante zile din an chiar susținând un concert.

Delia și-a sărbătorit ziua de naștere pe scenă

În ultimii ani, artista și-a surprins fanii cu o multitudine de vacanțe înafara țării, și, tocmai de aceea, majoritatea s-ar fi așteptat ca de ziua ei să fie cu totul într-o altă țară decât România. Cu toate acestea, nu a fost așa, Delia fiind cea care le-a făcut o adevărată surpriză fanilor cu ocazia zilei sale de naștere.

Artista a împlinit ieri, 7 februarie 2024, frumoasa vârstă de 42 de ani și s-a bucurat extrem de tare că a putut să-și petreacă aniversarea pe scenă, alături de fani.

Cu toate acestea, a recunoscut că i-ar fi plăcut să fie și într-o vacanță, însă s-a bucurat să vadă un număr atât de mare de fani la concertul de ziua ei. Totodată, artista a ajuns la concluzia că acest mod este chiar cel mai bun prin care poate să-și serbeze aniversările.

„Cred că sunt vreo doi-trei ani de când facem. Am văzut că am stat în trafic ca să intru la concert, efectiv era coadă de mașini și m-am bucurat. În general nu mă bucur când e trafic, dar de data asta am zis -Yess!- (...) Am ales (să cânt), și n-am să-i spun muncă pentru că e tare plăcut să faci asta. E plăcut și în vacanțe, dar e plăcut și pe scenă, pentru că e ceea ce iubim să facem și mă bucur că o să se strângă de fiecare dată la fiecare aniversare câte o amintire legată de câte un show și e cel mai bun mod de a petrece”, a declarat Delia Matache, într-un interviu acordat pentru Star Matinal.

Dorința pe care și-a pus-o Delia de ziua ei

Întrebată despre ceea ce își dorește cu ocazia zilei sale de naștere, artista a mărturisit care este dorința ei cu adevărat în această zi, iar planurile de viitor au fost incluse. Iată ce a spus cântăreața.

„De ziua mea îmi doresc să fiu puternică, să fiu cu aceeași poftă de viață forever and ever și cu chef de muncă, cu chef de urcat munți, de colindat țări. Vreau să am același apetit, să mențin treaba asta. Am un pic de sindromul lui Peter Pan, cred că sunt un copil mare și cred că te poate menține uman, dar și fresh. Maturizare, dar nu prea multă. Sunt un om responsabil, dar nici nu vreau să mă grăbesc”, a mai spus Delia.

