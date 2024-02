Delia și-a luat prin surprindere urmăritorii din mediul online cu o apariție îndrăzneață. Frumoasa cântăreața a renunțat la inhibiții și s-a filmat într-o ipostază incendiară, așa cum nu mulți au mai văzut-o până acum.

Delia și-a obișnuit deja fanii cu aparițiile ei excentrice, însă de data aceasta i-a luat prin surpindere cu cele mai recente imagini. Jurata iUmor a renunțat la hainele largi și s-a filmat într-o ținută mulată care îi pune în evidență trupul sculptat și formele de invidiat.

Delia, apariția incendiară în care pare că a renunțat la lenjeria intimă. Cum arată într-o salopetă mulată pe trup

Delia este una dintre cele mai excentrice artiste de la noi din țară și nu se dă în lături de la apariții surprinzătoare. Frumoasa artistă a dezvăluit, în nenumărate rânduri, că nu îi pasă ce spune gura lumii și trece de la un stil la altul fără nicio problemă.

Așa cum într-o zi poate opta pentru o ținută de inspirație masculină, sau una sport, la fel de bine, își poate pune trupul în evidență. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când jurata iUmor s-a afișat în mediul online așa cum fanii ei nu au avut ocazia să o vadă prea des.

Vedeta a îmbrăcat o salopetă mulată pe corp, viu colorată, pentru care pare că e renunțat la lenjeria intimă. De asemenea, aceasta a lăsat și ceva mai multă piele la vedere prin decupajele îndrăznețe ale ținutei care i-a pus în evidență trupul fără cusur.

Delia a dezvăluit că se afla pe băncile școlii atunci când NiCK începuse căutările pentru o solistă care să facă parte din proiectul său dance. Artista s-a oferit fără să ezite o clipă, cu toate că nu avea legătură cu acest gen muzical. Tot ea a mai povestit că cei de la studioul de înregistrări au rămas impresionați de vocea ei, iar, în scurt timp, au scos și primul lor album, care a avut un succes imens la public.

„Momentul cu N&D m-a smuls practic de pe băncile școlii, dintr-un liceu în care eu cântam muzică clasică. N-aveam nicio legătură cu asta. Am intrat din întâmplare. Nick a intrat în clasă și a întrebat dacă e cineva interesat de un proiect dance. Făcea un casting. I-am spus că eu. În clasă au început să aplaude, am plecat, m-am dus la studio, am cântat și atunci mi-am dat seama că e treaba serioasă. Ei au rămas plăcut impresionați. El cânta deja într-un proiect, dar nu avea fată, îi trebuia solistă. Gata albumul, într-o săptămână m-am dus și am înregistrat. A venit acasă, a făcut cunoștință cu ai mei. M-am bucurat că a fost mama deschisă și am început concertele. Primul concert a fost pe undeva pe la mare și am rămas mască. M-am gândit ce tare e să faci ceva și să fie oameni, să strige.”, a dezvăluit Delia, citată de Viva.

