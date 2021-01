Demi Rose s-a jucat cu mințile fanilor. Cel mai sexy mod în care a ales să poarte tricoul va fi noua modă pe Instagram

La începutul acestei luni, bruneta s-a deschis în fața fanilor și a povestit despre drama pe care a trăit-o. Ea nu a fost tot timpul vedeta curajoasă, care nu se teme să își expună frumusețea. Pe când era doar o adolescentă, Demi Rose a suferit din cauza fenomenului de bullying. La vârsta de doar 14 ani, Demi a fost agresată la școală.

''Am fost agresată la școală, am vrut să-mi fac prieteni în afara ei, așa că am ajuns să petrec mai mult timp online'', a declarat Demi Rose, potrivit dailymail.co.uk.

