Denisa Filcea, declarație de dragoste pentru soțul său. Cât de îndrăgostită este soția lui Flick

Denisa Filcea și Flick formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton, iar povestea lor de dragoste este una extrem de puternică și solidă, chiar dacă se cunosc de aproape un an.

Deci doi se iubesc mai mult ca în prima zi și nu ezită să publice pe rețelele sociale imagini cu ei în ipostaze tandre. De asemenea, Domnul Rimă își uimește soția cu declarațiile sale de dragoste în rime, însă de data aceasta a decis să îl surprindă ea pe el cu un mesaj de-a dreptul superb.

Ce declarație de dragoste i-a transmis Denisa Filcea lui Flick

De curând, Denisa Filcea le-a mărturisit prietenilor săi virtuali că nu poate sta prea mult departe de soțul său. Aceasta a publicat o fotografie pe contul oficial de Instagram care a înduioșat inima internauților, însă mesajul acesteia a atras toată atenția.

Se pare că soția lui Flick este mai îndrăgostită ca oricând și nu ezită șă își exprime sentimentele în mediul online. Mai mult decât atât, frumoasa șatenă a devăluit și faptul că este "dependentă" de bărbatul pe care îl iubește din tot sufletul.

"Am plecat cu zborul de 7 dimineața la Oradea și acum sunt în aeroport așteptând să mă întorc la soțul meu. Deși am avut o zi foarte draguță azi, simt un gol imens în suflet și abia aștept să îl vad!!! @flick_domnulrima ești tot ce am nevoie pentru a fi fericită ❤️ Te iubesc! Mai e cineva “dependent” ca mine???", a scris Denisa Filcea la descrirea pozei.

Răspunsul lui Flick nu s-a lăsat foarte mult așteptat. Acesta și-a surprins iubita cu un mesaj care i-a adus zâmbetul pe față imediat.

"Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe Pământ...", a mărturisit Domnul Rimă, vizibil emoționat și îndrăgostit.

Reacțiile prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi felicite pentru iubirea de care dau dovadă și să le mărturisească că formează un cuplu superb.

"Ce frumos. Vă ador!" sau "Ce frumoși sunteți! Să fiți sănătoși și fericiți împreună, vă pupicesc!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi complimenteze și să îi laude pentru povestea lor de dragoste.

Flick și Denisa Filcea au împlinit cinci luni de la nuntă

Domnul Rimă și soția sa au sărbătorit cinci luni de la nuntă, iar această vestea le-a dat-o și prietenilor din mediul online, care au rămas extrem de încântați de mesajul pe care l-a transmis frumoasa șatenă partenerului său.

"Fiecare zi e o sărbătoare și un motiv de bucurie ❤️ Noi, azi, sărbătorim 5 luni de la Nunta Magică în pandemie, pentru că în basmul meu orice e posibil și iubirea învinge întotdeauna.🤍 @flick_domnulrima ești în fiecare zi tot mai special și tot mai iubit!", a fost mesajul pe care soția lui Flick a adaugat-o la o fotografie de la nuntă.