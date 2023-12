Deși au divorțat, Oana Radu și Cătălin Dobrescu locuiesc în aceeași casă. De ce au decis acest lucru și ce au spus

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au pus punct căsniciei lor de trei ani, însă, în ciuda despărțirii, cei doi continuă să împartă același cămin.

Chiar dacă au decis să meargă pe drumuri separate, cuplul alege să rămână sub același acoperiș pentru moment. Oana Radu a explicat că există aspecte nerezolvate între ea și fostul soț și, deoarece nu au devenit dușmani în urma divorțului, sunt deschiși să vadă cum evoluează lucrurile în următoarele 2-3 luni.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu locuiesc în aceeași casă. De ce au decis acest lucru și ce au spus

În urmă cu trei săptămâni, artista mărturisea că trece prin una dintre cele mai dificile perioade ale vieții ei după despărțirea de antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu. Problemele și stresul au determinat-o să ia decizia de a pune capăt mariajului, iar aceasta a recunoscut că a resimțit o creștere în greutate, utilizând mâncarea drept refugiu în momentele dificile.

Cu toate acestea, într-o întorsătură surprinzătoare, cei doi foști soți au cumpărat recent un apartament în București, pe care l-au amenajat conform preferințelor lor. Desigur, Oana Radu subliniază că, în ciuda faptului că împart același spațiu locativ, orice șansă de reconciliere dintre ei este exclusă.

„Da, încă locuim împreună. E mult spus locuim împreună, cel puțin eu am încercat să-mi mut puțin locuința în diferite părți. De ce? Nu pentru că nu ne-am înțelege bine, nu pentru că aș avea probleme, eu cred că nu ne vom putea desprinde dacă o să locuim împreună în continuare.(…)

Nu vreau să zic asta pe post (n.r.- dacă îl mai iubește sau nu), consider că dacă am hotărât să ne despărțim, e clar că ceva acolo nu mai funcționa.

Ideea este că noi am hotărât să punem punct acestei relații și cred că dacă locuim împreună nu e ok. Momentan avem niște lucruri de împărțit, până vom decide cum le vom face, tocmai pentru că nu am rămas dușmani, nu ne grăbim, lăsăm lucrurile să se așeze, vedem cum vor decurge lucrurile și în 2-3 luni vom lua o decizie importantă', a declarat Oana Radu, potrivit viva.ro.

Oana Radu dezvăluie motivele care au dus la divorț: „Treaba asta m-a cam dărâmat”

Invitată în podcastul lui Jorge, Oana a dezvăluit motivele despărțirii de soț: „Emoțional, nu sunt cel mai bine din viața mea.”

Aceasta, deși nu a trecut peste întrebarea lui Jorge, nu a dat foarte multe detalii. Ea a ținut să păstreze mare parte din poveste departe de urechile ascultătorilor.

Cu toate acestea, a ținut să lămurească unele aspecte și să-și liniștească fanii: „Eu și soțul meu ne-am separat. E un subiect foarte sensibil și nu vreau să începem așa lângând direct.”

„Sunt într-o peroadă foarte grea a vieții mele. Aș putea să spun cea mai grea a vieții mele. Eu și soțul meu ne-am separat. E un subiect foarte sensibil”, spune Oana în discuția cu Jorge.

Oana dezvăluie că ceea ce a dărâmat-o de fapt a fost faptul că relația dintrea ea și Cătălin nu s-a destrămat dintr-un motiv anume, ci pur și simplu din cauza asemănărilor de caracter, care i-au făcut să se ”respingă”: „Suntem atât de la fel, încât ne respingem! (...) Semănăm foarte tare și chestia asta cred că ne-a făcut rău.”

Artista dezvăluie faptul că petreceau foarte mult timp împreună, și acasă, și la muncă. Ceea ce o face să creadă că a dăunat relației, nemaiavând timp pentru ei înșiși.

„Emoțional sunt praf, dar eu cred că tot răul este spre bine”, spune ea, însă nu exclude posibilitatea unei împăcări cu soțul său. Aceasta crede în sufletele pereche și în iubirea adevărată, astfel că așteaptă să vadă ce le mai este pregătit.

De asemenea, aceasta consideră că nu este singura care suferă. Ea este convinsă că și lui Cătălin îi este la fel de greu: „De fapt, știu sigur că îi e la fel de greu.”

Artista mărturisește că suferința emițională o împinge să se refugieze din nou în mâncare, ceea ce îi face și mai mult rău: „Eu am nevoie de dragoste și așa creierul meu asociază zona de confort.”

Oana Radu aduce în discuție și traumele relației precedente de cea cu soțul său. Totodată spune că în urma respctivei relații și-a dat seama că nu vrea să (se) mintă și în niciun caz să fie falsă: „Asta sunt. (...) Am o relație, mi-o asum.”