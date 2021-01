Detaliile neștiute din culisele Revelionului 2021 cu Dan Negru. Cum trebuia, de fapt, să arate momentul de la miezul nopții

Situația grea prin care trecem cu toții a afectat și filmările show-ului de Anul Nou. Pentru a evita răspândirea virusului printre invitații săi, Dan Negru și vedetele prezente au fost testate pentru coronavirus.

Din păcate, câteva dintre ele nu au mai putut participa la Revelionul Starurilor 2021 din cauza rezultatelor pozitive.

Asta a dus la creșterea timpului de filmare, iar momentul de la miezul nopții le-a dat serioase bătăi de cap producătorilor.

"A fost cel mai greu Revelion pe care l-am făcut în acești 21 de ani. Din cauza pandemiei am fost nevoiți să testăm, să pregătim cu o lună înainte momentul, să păstrăm regulile sanitare. Ne-au picat niște invitați, au căzut la testele Covid. Miezul nopții cu unul din marii artiști ai României... Ne-am repliat în câteva ore și a trebuit să schimbăm tot miezul nopții. Am filmat mai mult decât de obicei. Am filmat vreo 3 zile jumătate", a povestit Dan Negru la Observator.