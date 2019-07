Dieta lui Jennifer Lopez: ce mănâncă la mic dejun, prânz și cină

Jennifer Lopez a împlinit 50 de ani pe 24 iulie 2019, însă nu-și arată vârsta. Stilul ei a inspirat multe vedete internaționale, iar modul în care își întreține corpul a devenit un adevărat ghid pentru femei din întreaga lume. Pe lângă antrenamentele riguroase, dieta lui Jennifer Lopez este parte din secretele care o mențin veșnic tânără. Iată ce dietă ține și ce mănâncă la mic dejun, prânz și cină

Jennifer Lopez a sărbătorit azi împlinirea vârstei de 50 de ani, însă, cu siguranță, timpul parcă a rămas în loc pentru ea. De altfel, este una dintre artistele internaționale care au reușit să se mențină în top, atât din punct de vedere artistic, cât și fizic.

Jennifer Lopez postează adesea pe conturile de socializare imagini de la antrenamentele pe care le face cu regularitate, dând sfaturi de frumusețe și de stil de viață sănătos fanilor săi.

Ce dietă are Jennifer Lopez

Artista de orogine latino-americană a vorbit despre modul în care se alimentează. Dieta sa este una echilibrată, formată din proteină de înaltă calitate și alimente naturale, bogate în nutrienți. Foarte important de menționat este că Jennifer Lopez, care, azi, împlinește 50 de ani, nu introduce niciodată în dieta sa alimente procesate. În plus, stilul aimentar sănătos pe care îl adoptă include și faptul că nu consumă sub nicio formă alcool, niciodată.

Jennifer Lopez, dietă: ce mănâncă la mic dejun, prânz și cină

Dieta de bază a lui Jennifer Lopez, supranumită și ”diva din Bronx” este formată din trei mese principale. Din fericire pentru toți care apreciază look-ul ei la fel de sexy și tineresc, Jennifer Lopez a dezvăluit ce mănâncă întotdeauna la mic dejun, prânz și cină.

Dieta lui Jennifer Lopez- mic dejun

Artista își începe ziua cu o cafea fără cofeină și un baton proteic.

Dieta lui Jennifer Lopez- prânz

La prânz, artista preferă o salată de verdețuri și un aliment care conține proteine, pentru a completa masa. Jennifer Lopez adoră să mănânce Somon, carne fără grăsime și brânză.

Dieta lui Jennifer Lopez- cină

Pentru a termina ziua cât se poate mai bine, cântăreața și actrița mănâncă cereale integrale, cum ar fi quinoa, la care adaugă și proteine slabe - carne de curcan.

Dieta lui Jennifer Lopez este însă incompletă și fără... somnul de frumusețe, de la care nu face niciodată rabat. Aceasta doarme șase ore pe noapte și se antrenează de trei sau patru ori pe săptămână.

Jennifer Lopez și ”eroul” ei, Alex Rodriguez

În ciuda faptului că are un program mereu încărcat, făcând slalom printre concerte, filmări, apariții tv, Jennifer Lopez are un aliat de nădejde în ce privește în menținerea unui stilul de viață sănătos. Este vorba despre viitoriul ei soț, Alex Rodriguez, fost jucător de baseball. Cei doi sunt văzuți adesea antrenându-se împreună și susținându-se moral.

Jennifer Lopez l-a caracterizat pe Alex Rodriguez drept ”eroul” său, fiind cel care o susține necondiționat în toate palierele vieții.

”Alex este eroul meu. O persoană care mă înțelege ca nimeni altcineva. Provenim din medii similare și de aici conexiunea aceasta profundă”, a declarat Jennifer Lopez, într-un interviu pentru Entertainment Tonight.

Jennier Lopez - date biografice: carieră, soți, copii

Pe numele ei real, Jennifer Lynn López Rodríguez, este actriță, cântăreață, dansatoare, compozitoare, producător muzical, designer de modă, producător de televiziune, coregrafă, designer, femeie de afaceri de origine portoricană.

Jennifer Lopez s-a născut pe 24 iulie 1969 în Bronx, New York. A început să ia lecții de dans și de canto de la vârsta de cinci ani. În ultimul an de liceu a participat la o selecţie, fiind distribuită în primul său rol ''My Little Girl'' (1986).

A fost distribuită apoi în multe filme, dar succesul a venit 1997, când a jucat rolul binecunoscutei și regretatei Selena, în filmul cu același nume. A urmat apoi încă un succes cu filmul "Anaconda", și, în timp, a devenit una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood.

Jennifer Lopez și-a început cariera muzicală pe la sfârșitul anilor '90. A fost un debut cu succes, iar primul album s-a intitulat "On the 6", conținând hituri precum "If you had my love" sau "Waiting for tonight". Pentru acest album, Jennifer a obținut discul de platină, datorită volumului de vânzări.

Duetul cu Mark Anthony, fostul ei soț, în piesa "No Me Ames" îi aduce două nominalizări la premiile Latin Grammy. Mark Anthony este și tatăl copiilor ei, Emme și Maximilian (gemeni).

În cariera muzicală, Jennifer Lopez a colaborat cu unii dintre cei cunoscuţi interpreţi americani de rap, precum Pitbull, Chris Brown, Cory Rooney, Ja Rule sau Red One.

Jennifer Lopez a avut trei mariaje - Primul a fost cu Ojani Noa (22 februarie 1997 - 1 ianuarie 1998). Al doilea cu Cris Judd, un dansator din trupa sa (29 septembrie 2001 - 26 ianuarie 2003). Între cele două mariaje, J.Lo a avut o relaţie cu cântăreţul şi designerul Puff Daddy. A fost logodită cu actorul Ben Affleck, dar nunta planificată pentru 13 septembrie 2003 a fost anulată cu câteva zile înainte de eveniment. În ianuarie 2004, cuplul s-a despărţit.

La 5 iunie 2004, Jennifer Lopez s-a căsătorit cu interpretul Marc Anthony. Cei doi au divorțat în 2011, dar divorțul s-a pronunțat patru ani mai târziu. Jennifer Lopez și Mark Anthony au continuat să colaboreze pe plan muzical, însă nu s-au împăcat, în ciuda fanilor care îi doreau din nou împreună.

Jennifer Lopez trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu sportivul Alex Rodroguez, fost jucător de baseball. Cei doi au recunoscut relația în 2017, iar în martie 2019 și-au anunțat logodna.

