Dima Trofim se mândrește cu o soră extrem de frumoasă. Cum arată Iana

Dima Trofim, prezentatorul de la Antena Stars, este o persoană foarte apreciată și admirată de o mulțime de dominșoare, însă foarte puțini știu că are o soră de o frumusețe rară. Acesta este activ pe rețelele sociale și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața sa, însă postează des imagini cu familia sa.

La cei 32 de ani, artistul face furori cu aparițiile sale impecabile de pe micile ecrane, însă de data aceasta a surprins pe toată lumea cu o imagine spectaculoasă alături de cea cu care a copilări, Iana Gheorghiță.

Cum arată sora lui Dima Trofim

De curând, Dima Trofim și-a surprins cei 112 mii de urmăritori de pe Instagram cu o imagine neașteptată. Prezentatorul TV s-a lăsat fotografiat alături de sora lui, care este de o frumusețe răpitoare.

Imaginea a strâns rapid mai bine de 2 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii, semn că artistul este apreciat și îndrăgit de foarte multe persoane. Un lucru este evident, Iana semană extrem de mult cu fratele sau, iar trăsăturile sale superbe au impresionat internauții.

"Double trouble! Me and my sister 🥳", a fost descrierea pe care a folosit-o la imagine.

Reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că are o soră superbă și că seamănă foarte mult cu el.

"Ai o sora superbă, de fapt, sunteți amândoi superbi. Să fiți sănătoși.", "Cei mai minunați🔥😍❤️Sunteți PERFECȚI😍😘" sau "Ce frumoși sunteți❤️semănați", au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită artistului și surorii sale complimente.

Cum arată mama lui Dima Trofim

În urmă cu câteva luni, Dima Trofim le-a prezentat-o urmăritorilor săi pe cea mai importantă ființă din viața sa, mama lui. Se pare că prezentatorul TV se laudă cu o mamă superbă, de la care a moștenit cele mai frumoase trăsături ale feței.

"Cu tine, mereu totul e bine 🥰", a scris el la imaginea cu femeia care i-a dat viață.

De asemenea, fanii nu s-au putut abține de la comentarii și i-au spus artistului că are una dintre cele mai frumoase mame.