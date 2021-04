Vlad Gherman a recreat o fotografie din copilărie, alături de sora lui. Cum arăta actorul când era mic

Vlad Gherman a postat pe Instagram o imagine din copilărie, în care este ținut în brațe de sora lui. Cei doi au recreat acum fotografia, amuzându-i copios pe fani:

„Hai ca nu ne-am schimbat prea mult”, a scris actorul în dreptul postării de pe Instagram. Astfel, actorul a realizat o provocare celebră pe rețelele sociale, în care oamenii recreează imagini realizate cu mulți ani în urmă.

„Ce drăguți erați și sunteți”, „Ce tare”, „Adorabili!”, au comntat fanii la postarea lui Vlad Gherman.

Cine este Alexandra Gherman, sora lui Vlad Gherman

Vlad Gherman se poate mândri cu o soră superbă. Alexandra Gherman este sora cu trei ani mai mare a actorului Vlad Gherman. În vârstă de 30 de ani, Alexandra Gherman este producător pentru emisiunea „CulTour” de pe Happy Channel și și-a deschis un vlog numit „Crazy mom” în care povestește despre experiențele cu fiica sa Sofia.

Alexandra Gherman este o mamă singură. Aceasta a divorțat acum 2 ani, când fiica ei avea vârsta de 5 ani.

„Sunt o mamă singură. Nu e cel mai ușor lucru din lume, dar nici cel mai greu și mereu spun că dacă eu pot, oricine poate. Am divorțat când aveam 28 de ani. Singurul meu regret legat de divorț este că nu s-a întâmplat mai repede”, a spus Alexandra Gherman pe canalul ei de YouTube.

Alexandra și Vlad Gherman s-au născut și au copilărit împreună în București. În ceea ce privește studiile, Alexandra Gherman a fost pasionată mereu de materiile umaiste, însă nu a studiat Litere, sau Jurnalism, așa cum își dorea inițial. A studiat la Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Marketing, însă nu a lucrat niciodată în domeniu.

„Îmi place să citesc, dar nu prea am timp, îmi place să mă uit la filme, îmi place să mă aud cântând și vorbind. Cred că i-am disperat pe prietenii mei care cred că îmi vor spune taci odată”, a mărturisit Alexandra Gherman pe vlogul ei.

Având în vedere că Alexandra Gherman lucrează la Happy Channel, iar Vlad Gherman este unul dintre prezentatorii „CulTour”, cei doi frați au avut ocazia să lucreze împreună.

Vlad Gherman a trecut printr-o desprțire în luna februarie

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit la începutul lunii februarie, uimindu-i pe fanii lor care așteptau ca cei doi să se căsătorească după cei nouă ani de relație.

Deși drumurile lor sunt separate, iar Vlad s-a mutat acum într-un apartament nou, actorul nu a putut uita de una dintre cele mai importante zile din viața lor. El și Cristina au ieșit la prima lor întâlnire în urmă cu fix 9 ani, pe data de 18 martie și a distribuit ce a scris în urmă cu ceva timp când împlineau 8 ani de relație: "Sunt 8 ani de cand ai acceptat sa iesi cu mine la o intalnire. O intalnire care ne-a schimbat vietile amandurora. Am petrecut clipe frumoase, de neuitat, am trait momente tensionate, am depasit intamplari triste impreuna, am fost alaturi unul de celalalt iar toate lucrurile prin care am trecut ne-au facut sa fim astazi aici", a scris Vald Gherman.