Dinu Maxer a recunoscut că și-a făcut operații estetice. La ce intervenții a apelat fostul soț al Deei Maxer

În vârstă de 48 de ani, artistul a avut mereu grijă de fizicul său, motiv pentru care nu a ezitat să calce cabinetul medicului estetician atunci când a fost nevoie. Află din rândurile de mai jos ce dezvăluiri din „culise” a făcut Dinu Maxer!

Dinu Maxer a mărturisit pentru click.ro că a apelat la operațiile estetice și nu doar o dată. Artistul a explicat că, începând cu anul precedent, a fost prezent lună de lună la medicul estetician, făcându-și unele intervenții de amploare. Iată la ce ajustări fizice a apelat fostul soț al Deei Maxer!

Citește și: Dinu Maxer s-a fotografiat în brațele unei femei misterioase: „În pași de dans”. Prezența feminină le-a trezit interesul oamenilor

Dinu Maxer a dezvăluit că și-a făcut operații estetice

Dinu Maxer a precizat că fosta sa soție, Deea Maxer, ar fi fost cea care l-a încurajat să își facă prima intervenție, mergând la același doctor estetician.

Astfel, pe lângă cele patru implanturi de păr, artistul mai are la activ o operație de blefaroplastie și mai multe injectări cu botox:

„Am făcut patru implanturi de păr până în prezent. Am făcut o blefaroplastie, de care sunt foarte mulțumit. Mă uit în oglindă și nu-mi vine să cred! Nici la 20 de ani nu arătam așa fresh. Nu mai am niciun rid, au dispărut. Ca bărbat să te lauzi cu asta nu e ok. Când mă uit, însă, în oglindă și văd diferența și îl văd pe Dinu de acum zece ani, trebuie să recunosc că-i sfătuiesc și pe alții să facă la fel. Am făcut o blefaroplastie, mi-am ajustat pleopele, cearcănele, puțin botox în frunte, puțin acid hialuronic.” a declarat atunci Dinu Maxer pentru click.ro.

Dinu Maxer: „Aveam niște sprâncene de Stan și Bran!”

Cu toate acestea, Dinu Maxer a ținut să precizeze că vizitele la medicul estetician au avut în spate motive justificate. Pentru că sprâncenele și ridurile de expresie îi dădeau mari bătăi de cap, se pare că botoxul a devenit, în timp, cel mai bun prieten al artistului:

„Eu sunt adeptul tratamenteleor estetice care tratează o problemă reală. Eu aveam niște sprâncene de Stan și Bran! Să înțeleagă lumea că eu din acest motiv am apelat la botox. Am vrut să nu mi se mai vadă nici ridurile de expresie. Am făcut în locurile în care nu s-a prins prima dată. Putem să le explicăm oamenilor că nu trebuie neapărat să ai frunte de tractorist! N-ai cum să arăți așa atâta timp cât există medicina estetică!”, a declarat Dinu Maxer, în exclusivitate pentru click.ro.

Totuși, Dinu Maxer ar fi ținut să transmită că s-a oprit deocamdată și că nu mai are de gând să mai apeleze pentru o perioadă la medicina estetică, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Cu ce se ocupă Deea Maxer, după divorțul de Dinu Maxer. În ce domeniu vrea să se lanseze: „Am știut să fur meserie de la ei”