Dinu Maxer s-a fotografiat în brațele unei femei misterioase: „În pași de dans”. Prezența feminină le-a trezit interesul oamenilor

Artistul muzical nu este surprins pentru prima dată în compania acestei brunete. Iată ce a dezvăluit Dinu Maxer despre fotografia pe care atât el, cât și Magdalena Chihaia au publicat-o pe conturile personale de socializare!

Dinu Maxer pare să fie pe val după divorțul de Deea Maxer. Artistul muzical are mai multe proiecte în desfășurare, iar unul dintre ele ar avea loc chiar în Dubai, potrivit celor de la Spynews, care îl citează. Iată despre ce este vorba!

Dinu Maxer s-a fotografiat cu Magdalena Chihaia în pași de dans. Ce a spus despre această legătură

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia s-au fotografiat într-o ipostază tandră, potrivit imaginii urcate pe conturile personale de Instagram.

„În pași de dans...”, a scris Dinu Maxer în dreptul fotografiei.

Artistul muzical a ținut să precizeze că apariția lor împreună se datorează unui festival de salsa care va avea loc anul viitor în Dubai:

„Un festival din Dubai care se va desfășura anul viitor, festival de salsa. Ne vor avea ca brand Ambasador pe mine și pe Magdalena Chihaia, că despre ea este vorba, astfel că trebuia să mergem acolo ca să organizăm. În curând o să vă spun mai multe, dar să se întâmple. E viața mișto… pe cine ai mai auzit că săptămâna trecută a fost în Dubai?!”, a declarat Dinu Maxer în exclusivitate la Antena Stars și citat de sursa menționată mai sus.

Ulterior, Dinu Maxer a povestit și cum a fost experiența sa în Dubai:

„Am văzut viața de noapte din Dubai. Am făcut un lucru incredibil. Am intrat la ora 08:00 în mare și am ieșit la ora 23:00. Apa era atât de caldă și mi-am dorit atât de mult. Am fost în zona Marina, care e incredibilă, s-au aprins niște luminițe în spate.”, a declarat Dinu Maxer la Xtra Night Show, citat de Spynews.

Nu e prima dată când Dinu Maxer este cuplat cu Magdalena Chihaia

Nu este prima dată când tabloidele l-au cuplat pe Dinu Maxer cu Magdalena Chihaia. În urmă cu câteva luni, acesta a fost surprins pe litoralul românesc tot în compania brunetei, cunoscută în lumea dansului și a televiziunii.

Ulterior, într-un interviu pentru Click, Magdalena Chihaia a explicat că nu formează un cuplu cu Dinu Maxer, ci au o legătură de prietenie foarte strânsă:

„Nu, nu sunt împreună cu Dinu! Suntem prieteni și ne înțelegem perfect. Dacă am fi fost, ați fi știut. Da, am trecut printr-un divorț, în urmă cu mai mulți ani, iar acum sunt pregătită sufletește și mental să îmi refac viața personală.”, a spus Magdalena Chihaia, citată de Libertatea.

„Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim. (...) Adică, nu mă mai gândesc neapărat la căsătorie, am trecut pe acolo și știu cum este. Însă, cred că persoana potrivita pentru mine, acel bărbat puternic care să-mi respecte profesia o să apară cât de curând. Înainte de toate mă surprinde faptul că se scrie acum despre acest lucru având în vedere că eu și Dinu am făcut postări împreună încă de când a lansat melodia <<S-a furat mireasa>>. Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. De o perioadă scurtă de timp, Dinu a intrat în lumea latino, așa că o să ne vedeți destul de des împreună.”, mai adăuga aceasta, citată de sursa menționată mai sus.

Totodată, dansatoarea a dezvăluit și care a fost motivul pentru care au fost surprinși împreună pe litoral:

„Am fost la un festival de bachata în Mamaia, în acest weekend, unde am fost primiți cu brațele deschise și am dansat foarte mult.”, a mai declarat Magdalena Chihaia pentru Click, citată de Libertatea.

Magdalena Chihaia are 37 de ani și este dansatoare, coregrafă și profesoară de dans, fiind implicată în mai multe proiecte, printre care și un contract cu Teatrul Elisabeta din București, unde performează în diverse spectacole, potrivit Libertatea.

În plus, Magdalena Chihaia a participat și la emisiunea iUmor de-a lungul sezoanelor.

