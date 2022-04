DJ Tiesto va deveni tată pentru a doua oară. Cum arată femeia care i-a furat inima

DJ Tiesto a făcut marele anunț, fiind extrem de entuziasmat de faptul că el și soția sa, Annika, vor deveni din nou părinți. Annila, în vârstă de 25 ani, e cu 28 de ani mai tânără decât faimosul artist, dar se pare că vârsta nu a constituit un impediment pentru ei.

Artistul și frumoasa lui soție au dorit să le dea tuturor marea veste chiar la decernarea Premiilor Grammy 2022, pe covorul roșu. DJ Tiesto s-a aplecat și i-a sărutat abdomentul partenerei sale și apoi a pozat ținându-I mâna pe burtică.

Cei doi par mai îndrăgostiți ca oricând și fericirea se citea pe chipul lor atunci când le-au dat tuturor de înțeles că vor deveni din nou părinți. Se pare că Annika a dezvăluit și sexul bebelușului lor într-o postare pe contul ei de Instagram. Ea a anunțat că va da naștere unui băiețel.

Tiesto, al cărui nume real este Tijs Michiel Verwest, a adăugat la descrierea fotografiilor “Voi avea încă un copil cu dragostea vieții mele”.

Cei doi au deja o fetiță în vârstă de 16 luni pe nume Viola. Celebrul artist a purtat un costum negru cu detalii aurii și o cămașă neagră, în timp ce iubita lui soție a purtat o rochie neagră, căzută pe umeri, transparentă și cu detalii florale negre.

Diferența de vârstă de 28 de ani dintre DJ Tiesto și Annika nu a reprezentat niciodată o problemă pentru ei, fiind extrem de îndrăgostiți unul de altul. Faimosul cuplu a demonstrat că vârsta e doar un număr și ei, de fapt, se înțeleg de minune, fiind foarte norocoși să aibă o chimie atât de bună unul cu celălalt.

Superba Annika are o siluetă de invidiat și a radiat de fericire, cu burtica de gravidă la vedere. Annika și DJ Tiesto au devenit pentru prima dată părinți în noiembrie 2020. Cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie spectaculoasă în deșertul Utah, în septembrie 2019, potrivit Daily Mail.

Nunta lor a fost una memorabilă pentru toți cei 80 de invitați, fiind o nuntă cu fast. Atunci când s-au căsătorit, celebrul DJ a făcut o mărturisire emoționantă.

“M-am simțit copleșit de emoții pentru că suntem îndrăgostiți de atât de mult timp și visam la ziua asta de o veșnicie și apoi în sfârșit a sosit această zi. A fost mai frumos și mai special decât mi-aș fi putut imagina”, a povestit artistul.

DJ Tiesto și soția lui, Annika, s-au cunoscut în februarie 2015 la un restaurant din New York prin intermediul unor prieteni comuni. Celebrul DJ a ceurt-o de soție pe frumoasa Annika de Ziua Recunoștinței în 2018, pe o plajă din Maldive.

