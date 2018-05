"Doamne, oare am făcut bine?" Cât cântărește Ozana Barabancea acum, după ce a slăbit 40 de kilograme! A ajuns să poarte măsura S

E uimitoare transformarea prin care Ozana Barabancea a trecut în decurs de nici un an de zile. După ce a luat decizia radicală de a-și schimba viața, jurata de la "Te cunosc de undeva!" a apelat atât la intervenție chirurgicală, dar și la diverse trucuri pentru a ajunge la silueta mult visată.

A slăbit nu mai puțin de 40 de kilograme, schimbându-și înfățișarea în mod incredibil. Fanii artistei abia dacă o mai pot recunoaște. Iar pentru că întrebările venite din partea lor au fost numeroase, Ozana a acordat mai multe interviuri în care explică felul în care a reușit să obțină ceea ce și-a propus.

„Este o schimbare mare în privinţa hainelor, a pantalonilor. Încă am senzaţia că sunt grasă, merg încă la magazinele care vând haine mărimi mari. Doctorul mi-a spus un lucru înţelept. Decizia e mai importantă decât incizia. Este o disciplină, o adaptare pe care trebuie să o faci cu atenţie…Trebuie să ai grijă să nu mănânci chiar orice, ai voie dar în cantităţi mici. Am avut de două ori senzaţia că nu e ok….Doamne, oare am făcut bine? Corpul meu reacţiona…Eu nu mai sunt un om normal, eu sunt un om care a suferit o intervenţie. Viaţa mea s-a schimbat!", mărturisește Ozana.

"Pot să mănânc dulce, dar în ziua în care fac sport, fructe, dar dimineaţa. Mâncăm dezordonat pentru că avem , temeri, anumite datorii umane, mentale. M-am pregătit mental 3 luni de zile, înainte de operatie, am citit, m-am documentat. Eu în viaţă am luat decizii radicale cu privire la viaţa mea. Atunci mi-am dat seama că trebuie să îmi asum, să fac nişte schimbări. Este o schimbare de 90 de grade. Dacă nu am un mental pozitiv, fac o greşeală.

Sunt exerciţii 20 de minute pe care le fac special pentru spate. Am o listă. Trebuie să îmi întăresc şi braţele, şi spatele.

Am 72 de kilograme. Nu, am oasele grele. 65, restul talent. Vreau să fiu sănătoasă, nu vreau să mă iau la întrecere cu sănătatea mea", a declarat Ozana Barabancea, într-un interviu acordat revistei VIVA!.