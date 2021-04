Doinița Oancea s-a despărțit de logodnic. Motivul destrămării relației de peste 5 ani

Doinița Oancea și Adrian Călin s-au depărțit după o relație de peste 5 ani și o cerere în căsătorie. Vedeta a explicat că motivul despărțirii este legat de o diferență de viziuni și de personalități.

Actrița a precizat la Antena Stars că a avut curajul de a deschide o discuție cu cel care i-a fost partener, despre lucrurile pe care și le dorește și nu le obține.

Doinița Oancea și Adrian Călin s-au despărțit după 5 ani și jumătate de relație

„Drumurile noastre s-au separat după cinci ani jumătate. Este nevoie de curaj să ieși dintr-o relație funcțională. Atunci când simți că mai vrei ceva, iar acel ceva nu se întâmplă trebuie să ai niște discuții serioase cu omul de lângă tine. Știu foarte puține persoane despre despărțire. Am lăsat lucrurile să se așeze în capul nostru, să fim siguri că așa este bine. El este un om extraordinar, la care țin foarte mult. În cini ani jumătate nu ne-am certat, nu ne-am păruit, nu ne-am înșelat.

Citește și: Doinița Oancea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit: „Am avut niște dureri foarte puternice”

Vedeta a specificat că și-ar dori să fie prietenă pe viitor cu cel care i-a fost partener, însă acest lucru nu va fi posibil prea curând.

Adrian Călin a cerut-o în căsătorie la Roma, în vara lui 2020.

Este exclusă infidelitatea. Cred că la un moment dat evoluam diferit și eu sunt o fire mai deschisă și el puțin mai închis, este introvertit. Îl vedeam și nu-l mai vedeam și atunci am zis, ce mă așteaptă? Nu știu, mi-a fost frică, recunosc. Țin la el foarte mult. Cred într-o prietenie după o relație, dar nu în momentul imediat următor, pentru că lucrurile sunt destul de proaspete pentru amândoi'', a spus Doinița Oancea la Antena Stars.

Cum a început cariera Doiniței Oancea

Doinița Oancea s-a născut în anul 1983 și a devenit actriță în anul 2008. Cele mai recente proiecte de televiziune în care a participat sunt serialele de pe Antena 1 „Fructul oprit” și „Sacrificiul”.

Doinița Oancea a povestit că a ajuns să fie actriță fiind ghidată de un dram de nebunie. Fără studii în ale actoriei, Doinița Oancea urma să înceeapă să lucreze în construcții, însă în prima zi d emuncă a decis să meargă la un casting:

„A fost vorba de un dram de nebunie, pentru că am ales un teren pe care nu îl știam absolut deloc. Nu făcusem niciodată asta, dar am zis: «Bă, cred că o să-mi placă!». Și într-adevăr, de când am început să lucrez mi-am dat seama că, de fapt, asta era menirea mea și eu nu ajungeam la ea. Și Dumnezeu mi-a trimis un semn. La Budapesta făcusem 10 luni de cursuri postuniversitare pe sociologie”.

Încrederea doamnei Ruxandra Ion a ajutat-o să-și creeze o carieră în actorie.

„Când am luat contact cu această lume, nu știam exact nici cu ce se mănâncă, tot timpul îmi puneam întrebări: «Dar fac bine?». Doamna Ruxandra Ion pot să spun că a avut foarte multă încredere în mine să mă ia așa «civilă» sau de pe stradă și să-mi zică «Hai, că o să fie bine și știu eu ce poți tu!» Uite că a avut dreptate și mă bucur să lucrez cu ea. Îmi este foarte dragă, o iubesc, o admir și o respect foarte tare”, a declarat Doinița Oancea, pentru Libertatea.