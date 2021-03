Doinița Oancea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit: „Am avut niște dureri foarte puternice”

Doinița Oancea le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele sociale că a avut o perioadă în care a cauzat dureri foarte puternice suboccipitele și că nu s-a simțit mai bine cu niciunl dintre medicamentele pe car ele-a încercat. Ulterior, vedeta a ajuns la medicul reumatolog care a constatat că este vorba despre o problemă serioasă.

Doinița Oancea a povestit că urmează să facă kinetoterapie.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Doinița Oancea

„Două săptămâni, dacă nu mai bine, am avut niște dureri suboccipitale foarte puternice. N-au încetat cu niciun cocktail de medicamente încercat de mine, nici cu masaj, motiv pentru care am mers la doctorița mea de familie. Dumneaei a considerat că trebuie să-mi dea o trimitere la reumatolog. Am fost, am făcut o radiografie și acum o să trebuiască să încep kinetoterapia”, a spus Doinița Oancea pe Instastory.