Doliu în familia lui Vlad Gherman! Ce persoană dragă a pierdut actorul din serialul Adela

Vlad Gherman și-a schimbat fotografia pe rețelele sociale cu una complet neagră, semn că este în doliu și se simte extrem de îndurerat pentru că a pierdut-o pe bunica lui. El le-a povestit urmăritorilor săi că bunica lui a murit după ce a fost diagnosticată cu Covid.

El a postat o serie de 7 fotografii alb-negru cu bunica lui de care își va aminti mereu. Tânărul actor a povestit că a pierdut-o pe bunica lui foarte repede, după ce aceasta s-a îmbolnăvit de Covid. De asemenea, Vlad a menționat că boala nu a fost dureroasă pentru bunica ei, dar durerea e cumplită pentru el.

Vlad Gherman a pierdut-o pe bunica lui

Actorul a mai dezvăluit că bunica lui a murit fiind intubate la ATI și acum, când a pierdut una dintre cele mai de preț ființe din viața lui, el spune că e liniștit pentru că știe că bunica s-a dus la ceruri pentru a-I fi alături bunicului.

În aceeași postare, Vlad Gherman a mai anunțat că are nevoie de o pauză de la tot ce înseamnă rețele sociale. La descrierea postării, el a scris:

“Daca m-ar fi intrebat cineva ce cred eu despre Covid…as fi spus ca nu e asa o mare scofala. Da, sunt triplu vaccinat si da, cred ca exista virusul asta, dar nu ma asteptam sa fie atat de nemilos. Cu sufletul rupt in bucati va spun ca bunica mea a fost doborata de acest virus.

S-a intamplat atat de repede si nu a fost foarte dureros pentru ea, dar a fost devastator pentru noi. In mai putin de o saptamana plamanii ei au incetat sa isi mai indeplineasca functia. Intubata la ATI, sedata, parca visand ceva frumos, s-a dus langa bunicul meu si langa surorile ei. 🙏🏼

Sfatul meu: vaccinati, nevaccinati…aveti grija de voi si de cei dragi voua pentru ca virusul asta e cat se poate de real…

O sa iau o scurta pauza de social media, dar in continuare promit sa vin cu videoclipul noii piese vinerea asta pe canalul meu de Youtube. Va multumesc!”

Vlad Gherman, dezvăluiri sincere într-un interviu recent

Atunci când nu este pe platourile de filmare, Vlad desfășoară o mulțime de proiecte personale, iar recent acesta a adoptat o abordare mult mai serioasă asupra domeniului muzical.

Vlad este un bărbat sincer și optimist, motiv pentru care este imposibil să nu-l îndrăgești din prima clipă. Acesta a povestit că, după despărțirea de Cristina Ciobănașu, a urmat una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

"Sunt un bărbat în devenire și asta pentru că am trecut printr-o despărțire. Lucrul acesta m-a maturizat și am devenit mult mai responsabil. Am descoperit că am foarte multe pasiuni în zona muzicală. Sunt un tip simplu, carismatic, vesel, îmi place să râd și să ies cu prietenii. Mi-a prins bine această perioadă, am și compus o piesă", a povestit Vlad atunci când a fost întrebat cum s-ar descrie în interviul pentru pe CaTine.ro.

