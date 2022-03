Dorian Popa a fost dat afară de Poliție dintr-un hotel. Care a fost motivul și ce declarații a făcut artistul în urma incidentului

Dorian Popa ține foarte mult la legătura sa cu comunitatea lui de fani. Iar de curând, acesta a mers în Germania pentru a se întâlni cu românii de acolo, însă a avut parte de un eveniment neașteptat.

Dorian Popa, dat afară de Poliție dintr-un hotel din Germania. Ce declarații a făcut artistul.

Dorian Popa și-a dat întâlnire cu fanii din Germania la un hotel, însă poliția a intervenit imediat pentru a-i escorta în afara incintei.

„Tot făcând poze au tot venit oamenii de la recepţie şi se uitau şi am zis că o să ne-o facă friptă. N-am stat cu mai mult de 20 de persoane şi mai mult de 15-20 de minute la poze în hol, m-am bucurat că au putut face cei mititei poze. Facem poze, facem poze, până când, la un moment dat, ce crezi? Apare poliţia!”, a mărturisit Dorian Popa, potrivit spynews.ro.

Dorian Popa, suma de bani pe care a scos-o din buzunar pentru a construi complexul lui rezidențial de lângă București

Dorian Popa construiește un complex rezidențial în Domnești, lângă București. Artistul a aciziționat teren și ridică mai multe case, pe care își dorește să le vândă imediat cum vor ajunge în etapa de finalizare. Până acum, acesta a investit sute de mii de euro în complex.

Dorian Popa își ține fanii la curent zilnic cu stadiul lucrărilor, dar și cu investițiile pe care le face. A spus în cel mai recent vlog al lui că vineri, 21 ianuarie, a făcut o plată de 34.000 de euro, potrivit libertatea.ro.

„Aștept ziua în care toate aceste investiții se vor întoarce. Cât de frumoasă o să fie ziua aia. În domeniu ăsta nu e deloc ușor să investești, dar este frumos, este al naibii de recompensant, dar este extrem de greu. Greu pentru că bagi, bagi, bagi, mai ales când lucrezi în stilul în care lucrăm noi. Este foarte greu pentru că investiția este colosală. Am trecut cu brio de investiție… peste 500.000 de euro. Atât am investit până acum în Hâtz Residence, ce am lucrat la căsuțe și terenuri, dar este investiție de prima mână, casele ies supercalitativ, iar noi suntem extrem de fericiți de ceea ce oferim și mai ales de ce vom oferi viitorilor clienți Hâtz Residence”, a declarat artistul.

Iată ce a mai spus Dorian Popa despre complexul său rezidențial:

„Casele le construiesc din bănuţii mei pe care îi strâng şi îi agonisesc, pentru a nu-i lăsa în bancă, pentru că ştiu că nu este una dintre cele mai bune opţiuni de business şi la vânzări o să dau drumul abia când ne vom apropia de final. Deocamdată suntem în stadiul de închis casele la roşu, urmează să punem acoperişul şi termopanele la toate casele, ca să ne ferim de intemperiile vremii şi să ne putem apuca de lucrat la interior. O căsuţă ar trebui să iasă undeva la 140.000-150.000 de euro”, a mai spus Dorian Popa pentru click.ro.

