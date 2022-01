Câți bani a primit Dorian Popa pentru că a apărut în filmul lui Selly. Artistul a fost prezent pe ecran timp de câteva secunde

Dorian Popa este o persoană extrem de cunoscută în mediul online, dar și în lumea mondenă. Pe lângă cariera remarcabilă de artist pe care o are, acesta face bani și din activitatea sa pe diferite platforme din mediul online, precum YouTube.

Cântărețul are peste 1 milion de fani pe Facebook, 2,3 milioane de fani pe Instagram, iar pe YouTube se laudă cu o comunitate de peste 2 milioane de fani. Deși câștigă sume impresionante din activitățile pe care le desfășoară, se pare că Dorian Popa nu s-a oprit aici. Acesta a fost plătit pentru aparițiile sale de câteva secunde în filmele lui Selly, „5gang un altfel de Crăciun” și „Tabăra”.

Cât a primit Dorian Popa pentru secvența sa de câteva secunde din cel mai nou film al lui Selly

„Tabăra” este cel mai nou film al lui Selly, dar și ultimul în care trupa 5gang este reunită. Printre cei care fac parte din distribuția producției se numără și Dorian Popa, care are o secvență de câteva secunde.

Potrivit click.ro, artistul ar fi încasat în jur de 5.000 de euro pentru „Tabara”, iar alți 5.000 de euro pentru filmul „5gang un altfel de Crăciun” din 2019. Dorian Popa s-a ales cu 10.000 euro din rolurile pe care le-a jucat în filmele lui Selly.

Cât câștigă Dorian Popa din YouTube

Dorian Popa este foarte discret în ceea ce privește viața personală, însă nu se ferește să spună lucrurilor pe nume când este cazul. Cântărețul la începutul anului trecut care este suma pe care o câștigă din YouTube și cei 2 milioane de abonați.

Invitat într-o emisune TV, Dorian Popa a răspuns fără ezitare la toate curiozitățile gazdei. Acesta a răpuns foarte direct când a venit vorba de bani și de câștigurile sale de pe una dintre cele mai cunoscute platforme online.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

Se pare că artistul desfășoară o activitate ce îi aduce mai bine de 100.000 de euro în buzunar. Pe lângă banii din YouTube, vedeta strânge bani frumoși din contractele de imagine și plasare de produse, care se adaugă în suma de mai sus.

De asemenea, cântărețul a dezvăluit și câți banii îi aduce câinele său, Cheluțu, din aparițiile în mediul online.

„După ce s-a vindecat Cheluțu, m-am trezit cu pleașcă. Toată lumea era înnebunită după Cheluțu. Ce voiai să fac, să opresc fenomenul? Dacă Dumnezeu îmi dă o carte, eu o joc. Mi-a băgat bani în buzunar spre 200 de mii", a mărturisit el, potrivit Viva.ro.

