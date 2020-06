"Hâtz!" Dorian Popa s-a închis în baie și nu a mai ieșit 24 de ore. Care e motivul | VIDEO

Artistul este cunoscut pentru faptul că acceptă fel de fel de provocări, de cele mai multe ori și din partea internauților. De această dată, cântărețul a decis să se izoleze, dar în baia din propriul lui domicilui. Nu doar atât, pentru că Dorian a stat închis în respectiva încăpere pentru o zi întreagă.

”Nu sunteți pregătiți de ce urmează, însă, cred că vă puți da seama. Durează 24 de ore, dar o să am timp să mă gândesc la toate. Revenim curând, duminică, la ora opt dimineața”, a transmis cunoscutul artist.

Vedeta serialului Sarcrificiul a avut la îndemână și tot soiul de jocuri, fie chiar jucării, pentru a nu se plictisi, dar a oferit un show de zile mari chiar și în acest mod. Glumeț din fire, Dorian Popa a dezvăluit și motivul pentru care vrea să stea închis 24 de ore în baie.

”Noroc că am jucăriile cu mine, că altfel înnebuneam 24 de ore în baie. Uite, cine mai are pat în baie, micul dejun la pat, adica la WC. În caz că nu ați mai văzut până acum, primul ou ochi cu cârnăciori făcute în baie. Am tot ce trebuie aici. Mai avem puțin și terminăm”, a transmis Dorian Popa.