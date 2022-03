Dorian Popa, probleme cu legea. Ce i s-a întâmplat și ce trebuie să facă trei luni de zile

Dorian Popa a fost prins de autorități în timp ce circula pe o autostradă din România cu o viteză peste limita legală. Acesta a rămas fără carnetul de conducere 90 de zile.

„Pentru prima oară în viața mea de șofer de peste 15 ani de zile mă întâlnesc cu noua legislație și, oficial vorbind, de astăzi, mai am 15 zile de dovadă și apoi voi fi pieton 90 de zile. Mi-a rămas inima în gât când am auzit. Am depășit viteza legală pe autostradă nu cu foarte mult, motiv pentru care am fost și amendat”, a spus artistul.

Când își va putea recupera permisul Dorian Popa și ce trebuie să facă

Artistul va da din nou examenul pentru a-și recupera drepturile de șofer și speră ca în aproximativ 30 de zile să fie din nou în trafic. Potrivit Libertatea, legislația a suferit modificări, dacă un șofer dă examen pedeapsa e redusă de la 90 de zile la 60, nu la 30, așa cum era înainte. Astfel, abia după 60 de ile va putea conduce din nou, dacă va lua examenul auto cu brio.

„Problema e următoarea: Dacă dau din nou de permis, în 30 de zile pot conduce din nou, nu? Am întrebat eu la care domnul polițist, care a fost extrem de drăguț, mi-a zis: Nu, Dorian. Din păcate noua legislație nu mai e așa. Ai voie să dai examen, dar nu ți se reduce decât de la 90 de zile la 60.

Deci două luni de zile sunt pieton. În schimb trebuie să vă anunț că legislația nouă presupune o chestie foarte drăguță. Poți renunța la dovadă, iar dovada mea e începând de astăzi 28 martie până pe 12 aprilie, plus alea două luni de zile, asta ținând cont că iau examenul, ar însemna că până pe 12 iunie nu am permis. Am gândit-o eu rămânește, dacă mâine, marți, 29 martie merg repede la poliție și spun că renunț la dovadă și mă înscriu repede să dau și examenul, obiectiv vorbind, pe 29 mai ar trebui să am permisul înapoi. Of. Ne-am scos de o treabă nouă. Trebuie să căutăm și un șoferică, avem o gramadă de treabă.”, a declarat Dorian Popa într-un nou vlog pe Youtube.

Dorian, unul dintre cele mai îndrăgite staruri din mediul online, a reușit prin carisma sa să strângă o comunitate imensă de oameni interesați de activitățile sale. Din urma conținutului postat pe rețelele de socializare, artistul câștigă bani frumoși, însă și Cheluțu, câinele său, i-a adus sume frumoase.

Artistul și omul de online Dorian Popa și-a făcut faimos Bulldogul Francez prin melodiile sale, dar și prin postările de pe social media. El și Cheluțu au o piesă împreună, lansată vara trecută și care a ajuns la mai bine de 24 de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube.

"Oamenii îmi spuneau că ce vedetă o să ajungă cățelul ăsta, că sigur o să-l fac eu. Le-am spus că, înainte de toate, să-l facă să trăiască, mai ales că majoritatea îmi spuneau că nu o să mai reziste", a povestit Dorian Popa.

Artistul a numărat aproximativ 200.000 de euro de pe urma lui Cheluțu: „După ce s-a vindecat Cheluțu, m-am trezit cu pleașcă. Toată lumea era înnebunită după Cheluțu. Ce voiai să fac, să opresc fenomenul? Dacă Dumnezeu îmi dă o carte, eu o joc. Mi-a băgat bani în buzunar spre 200 de mii", a mărturisit cântărețul, potrivit Viva.

