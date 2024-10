Dorian Popa, surprins de paparazzi alături de noua iubită. Cum arată femeia care l-a făcut să iubească din nou

După despărțirea de Claudia Iosif, cu care a avut o relație de 11 ani, Dorian Popa iubește din nou. Artistul s-a afișat recent cu noua lui iubită.

Dorian Popa și Babs s-au despărțit în urmă cu un an, iar de atunci artistul a lăsat să treacă timpul pentru a se vindeca. | Instagram & Antena 1

Cum au apărut Dorian Popa și noua lui iubită în public

De puțin timp, Dorian Popa a confirmat că are o nouă iubită și se bucură de începutul noii sale relații. Pe lângă faptul că e îndrăgostit nebunește de frumoasa lui iubită, se pare că vlogger-ul are încredere deplină în ea.

Recent, Dorian Popa a fost surprins pe străzile din București în mașina lui nouă, o achiziție de peste 350K euro, dar el se afla pe scaunul din dreapta pentru că la volan era chiar iubita lui, potrivit Cancan.

Cei doi au fost surprinși de paparazzi în nordul capitalei, plimbându-se cu mașina scumpă a vlogger-ului. Automobilul tunat a atras toate privirile, dar la fel se poate spune și despre frumoasa brunetă care îl conducea, iubita lui Dorian.

În imaginile surprinse de paparazzi, pare că Dorian îi zâmbește iubitei sale, iar ea este concentrată la volan. Se pare că cei doi doresc să își țină povestea de dragoste cât mai departe de ochii curioșilor, dar paparazzi tot au reușit să îi găsească.

Pe rețelele de socializare, Dorian nu a postat poze cu noua sa iubită, încercând să fie mai rezervat și să își mențină viața privată departe de lumina reflectoarelor.

„Este adevărat, într-adevăr, mă văd cu domnişoara respectivă, dar nu aş vrea să mă arunc deocamdată să fac mai multe declaraţii. Viaţa merge înainte şi eu, ca fiecare, am dreptul să îmi găsesc fericirea”, a declarat Dorian Popa recent pentru Spynews.

Atunci când a aflat că Dorian iubește din nou, Babs (Claudia Iosif) a reacționat imediat. Ea a povestit pentru Spynews că nu a rămas prietenă cu fostul ei partener și a mai zis că se bucură pentru Dorian că și-a făcut o nouă relație.

„Foarte frumos, foarte bine, mă bucur pentru el, ce pot să zic. Noi nu am rămas prieteni, că doi oameni care au fost atâta timp împreună nu pot fi neapărat prieteni, dar suntem într-o relație ok”, a declarat fosta iubită a lui Dorian Popa Spynews.

Deși relația dintre Dorian Popa și Babs s-a încheiat în termeni amiabili, cei doi nu s-au mai văzut din luna martie, când bruneta și-a mutat atelierul de haine, care avea sediul la vila artistului.

În plus, Claudia Iosif a transmis că nu își mai dorește să fie asociată cu numele fostului iubit.

„Noi nu mai suntem de un an împreună, nu mai am nicio legătură cu el. Cred că deja e cazul ca numele noastre să nu mai fie asociate. Chiar îmi doresc asta. Fiecare are viața lui, a trecut deja foarte mult timp. Nu ne-am mai văzut de când mi-am mutat atelierul, din luna martie. Nu mai avem nimic de împărțit”, a declarat Claudia Iosif pentru Cancan.

