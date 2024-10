Dorian Popa s-a lansat în industria alimentară. Vedeta a adus pe piața din România o pizza cu totul specială. Iată despre ce este vorba.

Vedeta are mai multe afaceri profitabile | Youtube

La începutul lunii octombrie, Dorian Popa a deschis o afacere care pare să fie pe placul românilor, dat fiind că a epuizat stocul încă de la lansare.

Citește și: Dorian Popa, chemat în instanță de Călin Donca. Ce despăgubiri uriașe îi cere afaceristul. Pentru ce este acuzat artistul

Cât costă pizza cu numele lui Dorian Popa. Vedeta s-a lansat în industria alimentară: „Prefer să pierd un pic din rata de profitabilitate...”

Dorian Popa este implicat în multe activități artistice, dar și în afaceri, precum imobiliarele. Recent însă s-a implicat și în industria alimentară. Acesta a lansat Hatz Pizza și a declarat pentru o sursă faptul că și-a dorit ca prețul să fie cât mai accesibil.

Articolul continuă după reclamă

Hatz Pizza vine cu două sortimente de pizza: Hatz Pizza Pepperoni și Hatz Pizza Ham-Mania, iar prețul este de 19,99 de lei.

Cutiile de pizza sunt și ele personalizate, înfățișându-l pe artist, dar și pe Cheluțu.

Citește și: Cum a reacționat Dorian Popa când s-a întâlnit din întâmplare cu ispita Marcel de la Insula Iubirii: „Mergi liniștit pe stradă...”

Hatz Pizza este un brand de pizza congelată, care în curând se va găsi la mai multe supermarketuri din capitală, dar și din țară.

„Nu este pizzerie, este pizza congelată. Se găsește în aproape toate supermarketurile din România, în curând în toate.

Prețul este de 19 lei și câțiva bănuți pentru că am luptat ca prețul să fie cât se poate de jos, așa cum am obișnuit lumea în proiectele mele.

Prefer să pierd un pic din rata de profitabilitate, dar să pot oferi un produs la un preț competitiv.

Pe lângă asta, prețul este și mai competitiv cu cât pizzele sunt unele dintre cele mai consistente din piață”, a declarat vloggerul.

Citește și: Dorian Popa și Claudia Iosif țin legătura prin menajeră. Ce declarații neașteptate a făcut bruneta la un an de la despărțire

Această afacere nu este o noutate, fiind deja un lucru cunoscut faptul că Dorian Popa încearcă orice îi face cu ochiul în materie de fast-food.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru Hatz Pizza a ales o fabrică din Germania, asigurându-se că produsul va fi la cea mai înaltă calitate. Acesta a mărturisit că a lucrat mult la rețeta finală și a testat până când a ajuns la gustul potrivit.

„Lucrăm alături de o fabrică din Germania care se ocupă de producerea pizzei și se asigură de calitatea produsului ceea ce cred că face că Hatz Pizza să <<gâdile>> cu adevărat gurița este gustul pentru care îi suntem recunoscători lui Dumnezeu, pentru că este o rețetă care a survenit multor modificări și multor brainstorminguri și testuri până la forma finală.

Citește și: Cum a reacționat Dorian Popa după ce a fost confundat cu Jador. Un bărbat s-a filmat cu artistul, neștiind cine e, de fapt

Aromele Hatz Pizza, Ham-Mania și Pepperoni Obssesion, sunt niște arome pe care le-am ales în urma studierii unor statistici atente care relevă ce anume pizza consumă românii noștri dragi și într-un final aseară am avut plăcerea de a lansa oficial Hatz Pizza alături de apropiații mei și de toți retailerii cu care colaborăm, dar și de brandul care se ocupă de distribuția produsului congelat, a pizzei.

Citește și: Imagini incendiare cu Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa în Dubai. Bruneta de 41 de ani nu mai iese din ținutele mulate

A fost o seară superbă! Cu o zi înainte am lansat la Cinema City, am avut și un eveniment acolo în care am invitat 100 de câștigători dintre urmăritorii mei să fie alături de noi la vizionarea vlogului, film pe care l-am difuzat în cinema.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru prima oară în România un vlog a fost difuzat în cinema și iată-ne cu rafturile goale pentru că oamenilor le place foarte mult pizza, încercând din răsputeri să acoperim cererea uriașă care ne face să ne simțit atât de bine și să fim atât de bucuroși”, a mărturisit vedeta.