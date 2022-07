Dorin, fratele lui Dani Oțil, își sărbătorește ziua de naștere! Urarea surprinzătoare a prezentatorului. „Mulțumesc că m-ai bătut”

Pe Dani Oțil îl știe toată lumea. Este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, de curând a devenit tătic și nu e ferește să ofere detalii din viața lui de familie. Însă nu mulți știu că el are și un frate mai mare, Dorin Oțil, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Dani nu a ratat momentul și i-a făcut o orare surprinzătoare în direct, din platoul de la Neatza.

Cum se înțelege Dani Oțil cu fratele lui mai mare, Dorin

Dorin este fratele mai mare cu patru ani al lui Dani Oțil. Prezentatorul TV a mai vorbit de el în trecut, însă a mărturisit că între ei nu a fost o relație prea strânsă, încă din copilărie.

El i-a făcut o urare surprinzătoare în această dimineață fratelui său, în stilul lui caracteristic. Cu această ocazie, a făcut și o serie de dezvăluiri. Dani Oțil a mărturisit că preferă să nu vorbească despre fratele său deoarece nici nu se uită la emisiune.

„Azi e ziua lui frate-miu. Eu nu-i spun niciodată „La mulți ani!” lui frate-miu pentru că nici nu se uită la emisiune, nici nu știu dacă știe că mă ocup cu asta. Mulțumesc că m-ai bătut în clasa a 5-a ca să nu mai fumez. Deci, la mulți ani!”, a declarat prezentatorul în dorect la Neatza cu Răzvan și Dani.

„După mi-am dat seama că frate-miu este aceeași zodie ca Ramona, d-aia ne înțelegem așa prost. Noi am avut o relație deschisă, atât de deschisă încât unul a trebuit să plece și asta că m-a adus aici la televizor”, a mai adăugat Dani.

Dacă acum au o relație bună, în copilărie lucrurile nu stăteau la fel. Dani Oțil a povestit, în trecut, că nu se înțelegeau deloc și abia puteau locui împreună, transmite spynews.ro.

„Eu cu frate-miu eram... eu nu ştiu cum am putut să rezistăm în aceeaşi cameră fără să ne omorâm. După relaţia s-a super sudat. E cu patru ani mai mare. Eu nu sunt prieten cu frate-miu pe Facebook. Ce oi fi eu aşa sălbatic? (...)”, spunea Dani Oțil la acea vreme.

„Ar trebui măcar să îi accept cererea de prietenie. Pentru mine, el a făcut cele mai importante lucruri în viața mea. El m-a învățat să fumez, el m-a bătut să mă las!”, a mai declarat el.

Cine este și cum arată Dorin, fratele lui Dani Oțil

Dani Oțil are unul dintre cei mai minunați frați. Acesta are o soție superbă și un copil de-a dreptul adorabil.

Dani Oțil a lipsit de la botezul nepoatei sale, pentru că a avut un concurs, însă așteaptă să meargă la evenimentul următorului nepot. "Nu am fost pregătit mental și o aștept pe a doua. Eu plâng în biserică. Am plâns la nuntă. Nu am putut să mă duc, pentru că am avut etapă la Sinaia", a mai adăugat el.

