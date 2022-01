Cum arată Fetița Zurli într-o zi obișnuită, când renunță la costumații și machiaj. Imagini rare cu Vero Căliman

Când nu e pe scenă, Vero Căliman renunță la machiajul și costumațiile colorate. Actrița care îi dă viață personajului devenit celebru datorită programului Gașca Zurli are 32 de ani și publică des imagini din viața sa de zi cu zi.

Cum arată Vero Căliman ( Fetița Zurli) într-o zi obișnuită

Vero Căliman a publicat recent pe contul său de Instagram o fotografie în care nu poartă machiaj, zâmbetul fiindu-i unicul accesoiu.

Când este Fetița Zurli, Vero Căliman poartă de regulă un fard violet pe pleoape, iar rohița colorată și cele două cornete sunt nelipsite din aparițiile sale.

Cine este Vero Căliman, cea care i-a dat naștere personajului Fetița Zurli

Vero Căliman s-a născut în Roman, din județul Neamț, la 1 octombrie 1988.

Vero Căliman a absolvit în 2010 Facultatea de Arte, secția Actorie, la Universitatea Hyperion din București. Tot atunci, ea a devenit parte din îndrăgitul proiect Gașca Zurli. De atunci, Vero Căliman i-a cucerit pe copii, dar și pe adulți, cu energia și spiritul ei ludic.

Citește și: Gașca Zurli a pus stăpânire pe platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani! Anunțul ce i-a bucurat pe copii

„Fetița Zurli este cea mai drăguță fetiță din lume! Ea e ca orice alt copil! Cel mai mult îi place să cânte și să danseze, să inventeze jocuri, să asculte povești și să mănânce înghetată și să petreaca timp cu prietenii ei și sa mearga la gradinita și sa faca multe multe glume și sa…e o lista luuunga…! Îi place tare mult gluma cu „aucilica mamaliga”!”, este descrierea oficială a Fetiței Zuril, personajul căruia Vero Căliman i-a dat viață acum mai bine de 10 ani și pe care continua să-l interpreteze cu dragoste și bunădispoziție.

Citește și: Mirela Vaida, apariție inedită alãturi de toți cei trei copii, în Casa Zurli! Ce surprize au pregătit

Cum a luat naștere proiectul „Gașca Zurli”

Fenomenul Gașca Zurli a fost creat de Mirela Retegan (Tanti Prezentatoare), în urmă cu mai bine de 15 ani. În pandemie, Gașca Zurli nu a avut spectacole prin țară, dar au intrat în casele oamenilor prin micile ecrane, la Antena 1.

Invitată la Chefi la cuțite, Mirela Retegan a povestit cum a luat naștere fenomenul „Gașca Zurli”.

„Mie mi-au plăcut copiii dintotdeauna. Eu am vrut să mă fac educatoare și acum 15 ani, când fetița mea era mică, pentru că eu o creșteam pe Maya într-un mod extrem de jucăuș și pentur că împachetam într-un joc, într-un cântec și într-o poveste lucrurile importante, am realizat la oamenii din jurul meu că ei nu știau să facă asta și că e un talent să știi să te joci cu copiii, să le creezi personaje și povești. Și mi-am dat seama că mie mi-a dat Dumnezeu acest talent. Și așa am construit Zurli. Zurli are succesul pe car eîl are pentru că e făcut din fiecare celulă a mea. Eu l-am făcut acasă pentru Maya”, a declarat Mirela Retegan la Antena 1.

Mireasa | Sezonul 5 are premiera sâmbătă în AntenaPLAY ▶ Concurenți unul și unul sunt dornici să își găsească