Draya Michele, apariție într-un bikini metalic. Lenjeria nu avea scopul să-i acopere fomele vedetei, ci să le arate

Diva are 36 de ani și și-a obișnuit publicul cu aparițiile excentrice, însă de această dată nimeni nu se aștepta ca vedeta să adopte un stil atât de provocator.

Fără pic de reținere și mândră cu formele sale, Draya a ieșit în public îmbrăcată într-o cămașă și acoperită în zona de jos de un chilot metalic, care nicidecum nu i-a acoperit formele voluptoase, ci i le-a evidențiat.

Draya Michele, fosta iubită a lui Chrys Brown, apariție provocatoare în public

Vedeta atrage atenția de fiecare dată când apare în public, datorită felului în care arată.

Aceasta face spectacol cu formele la vedere și s-a lăsat fotografiată din toate unghiurile de paparazzi. Vedeta face furori atunci când se întoarce cu spatele. Nu doar corpul său reprezintă un avantaj în ochii publicului, ci și chipul său, care induce în eroare multă lume în încercarea de a-i ghici vârsta.

Citește și: Lizzo a apărut în public acoperită doar de o plasă. Paparazzi nu s-au mai oprit din fotografiat

Aceasta pare o puștoaică în ciuda faptului că este femeie în toată regula. Silueta ei de invidiat și ipostazele incendiare au pus pe jar imaginația celor prezenți.

Aceasta este conștientă de avantajele sale de seducție pe care care le are asupra bărbaților și nu ezită să le folosească în orice apariție, mai ales că pentru vârsta ei arată incredibil de bine.

Citește și: Kirsty Bertarelli, fostă Miss Marea Britanie, e mai bogată decât Regina Elisabeta a II-a. Cum a ajuns să aibă averea uriașă

Cine este și cum a devenit cunoscută Draya Michele

Andraya Michele, pe numele său real, s-a născut și a crescut în Pennsylvania. Aceasat are doi copii, iar unul dintre ei este cu fostul ei logodnic Orlando Scandrick.

Michele a intrat pentru prima dată în atenția publicului ca iubita artistului Chris Brown și a cochetat de-a lungul timpului cu actoria.

Citește și: Kazumi, modelul care oferă nuduri gratuite persoanelor vaccinate anti-Covid. Cum arată tânără în vârstă de 24 ani

Ea a făcut parte din distribuția VH1 Basketball Wives LA în 2011 și, în același an, și-a făcut primul debut în scenariul TV One's Will to Love, alături de Keshia Knight-Pulliam și Marques Houston.

A avut un rol secundar în filmul din 2016 The Perfect Match. Ea deține o linie vestimentară compusă din costume de baie Mint Swim, lansate în 2011 și îmbrăcăminte Fine Ass Girls lansată în 2013.

Citește și: Iskra Lawrence e model, are un bebeluș și primește critici pentru cum se fotografiază tocmai pentru că e "mamă". Ce spune aceasta

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express