După ce s-a zvonit că ar fi despărțiți, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au pozat într-o ipostază inedită. Ce a precizat Oana

Oana Zăvoranu a publicat o imagine inedită alături de Alex Ashraf, partenerul ei de viață, despre care s-a zvonit în ultima periodă că s-a separat. Iată ce mesaj a scris aceasta pe Instagram.

Oana Zăvoranu a surprins pe toată lumea cu o imagine în care a apărut alături de Alex Ashraf, deși s-a zvonit mult timp faptul că ei ar fi despărțiți. Aceasta a ținut să-i scrie și câteva cuvinte emoționante, care cu siguranță l-au făcut tare fericit.

Oana Zăvoranu, mesajul emoționant pe care i l-a scris lui Alex Ashraf. Cât de frumoși sunt împreună în Turcia

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf par să fi depășit toate greutățile și obstacolele din relației, așa cum a scris și ea, iar acum se bucură de tot ce e frumos în viață. Cei doi au mers în Turcia și nu au lăsat ca această vacanță să nu fie consemnată.

Iată ce imagine a publicat pe Instagram, dar și ce mesaj a scris:

„….noi doi cu ajutorul Domnului am trecut și vom trece toate obstacolele vieții…pentru că suntem suflete pereche și așa a decis EL 🤗 Vă iubim până la Lună și înapoi”, a scris ea pe rețelele de socializare, în dreptul acestei imagini cu ei doi.

„Mă bucur mutl că sunteți împreună, începuseră mulți să se bucure că sunteți despărțiți”, i-a scris un fan.

Alex Ashraf, despre posibila separare dintre ei și Oana Zăvoranu. Ce a declarat

Într-un live pe TikTok, Alex Ashraf a mărturisit că nu-și dorește să facă declarații cu privire la acest aspect, dar nici nu vrea să fie în permanență întrebat de relația cu Oana la fiecare pas.

„Nu am un program. Aș vrea să merg în toată țara din nou, să iau țara la picior. Aș vrea să merg și în afară în vacanțe, dar nu prea am timp (...) Dacă o luați pe partea asta, nu vorbesc, orice întrebare, numai pe partea dreaptă să nu fie. Poți să mă întrebi de mine, orice de mine, orice, dar de mine. Restul este mister. Mi-a pus lumea ani de zile întrebări, am stat în umbră. Vreau să stau și eu liniștit, să fiu și eu Alex, să mă cunoască lumea Alex”, a spus Alex Ashraf, într-un live de pe TikTok.

Ce a mai decarat bărbatul:

„Lumea e curioasă. De când e cu TikTok-ul, toată lumea știe ce se întâmplă, de când e mass-media, de când e online-ul, totul e la zi. Multe persoane mi-au spus: „Ești diferit de ceea ce se vede la TV” și am zis: „Mulțumesc”. Pentru că eu știu ce imagine mi-a creat presa și nu vreau să le dau mură în gură făcând live, nu vreau să dau nimic, nicio informație”, a mai spus bărbatul, potrivit spynews.ro.