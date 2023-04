Oana Zăvoranu, mesaj de pace în Vinerea Mare pentru vedetele pe care le-a ironizat: „Nici măcar nu am câștigat bani sau faimă”

Săptămâna Mare și apropierea sărbătorilor Pascale au făcut-o pe Oana Zăvoranu să reconsidere lucrurile pe care le-a făcut în trecut. Vedeta a postat în Vinerea Mare un mesaj în mediul online îm care își cere scuze de la toate vedetele pe care le-a umilit în emisiunile sale din mediul online.

Oana Zăvoranu, mesaj neașteptat în online, în Vinerea Mare: „Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine”

Despre Oana Zăvoranu se știe că este o fire impulsivă și de multe ori a deranjat prin afirmațiile pe care le-a făcut. Vedeta a avut chiar și o emisiune online prin care le critica pe vedetele autohtone pentru diferse acțiuni și și-a atras chiar și un proces. Atunci când toată lumea se aștepta mai puțin, Oana Zăvoranu a venit cu un mesaj în mediul online prin care le cere scuze tuturor celor pe care i-a jignit. Din lista vedetelor pe care ea le-a menționat fac parte: Dorian Popa, Alina Ceușan, Adelina Pestrițu, Speak și Ștefania.

Oana Zăvoranu, dispariție misterioasă din online după ce s-a zvonit că divorțează. Ce mesaj a transmis la revenire: „N-am murit”

„Astăzi am găsit puterea să fac pace cu mine…pentru că este o zi mare, Vinerea Mare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost batjocorit, scuipat, bătut , vândut pentru 30 de arginți și rastignit pe Cruce între doi tâlhari …pentru păcatele noastre!🥲 Cine suntem noi să nu ne caim pentru toate greșelile și necazurile pricinuite altora cu voia noastră ?! Astăzi simt nevoia să îmi cer iertare tuturor persoanelor pe care le-am necăjit, jignit, supărat, de care am râs, prin intermediul unei emisiuni greșite... emisiune care acum îmi pare bizară și lipsită de sens…”, și-a început Oana mesajul în online.

Lista vedetelor de la care Oana Zăvoranu și-a cerut scuze în Vinerea Mare

În continuare, Oana Zăvoranu a ținut să precize că nici măcar nu a câștigat bani de pe urma faptelor sale și a recunoscut că totul a fost făcut dintr-o frustrare. Ea i-a menționat pe toți cei de la care își cere scuze și speră că și ei, la rândul lor, o vor ierta pentru ce a zis.

Cu ce se ocupă Oana Zăvoranu pe TikTok. Bruneta, ironizată de ciobanul Nadin Gheorghe: „Ce să facem? Că n-am înțeles”

„Nici măcar nu am câștigat bani sau faima prin intermediul ei, ci doar mi-am arătat, cred, frustrarea neștiută de mine de la acea vreme spunând lucruri dureroase despre alții, sub forma unui pamflet. Trist a fost ca acei oameni niciodată nu mi-au greșit cu ceva! Așadar, îmi cer scuze public in aceasta postare, Adelinei Pestritu, Oanei Roman, Cristinei Ich, Alinei Ceusan, Andreei Banica, lui Dorian Popa, Andei Adam, Ramonei și Monicai Gabor, Andreei Mantea, Cătălin Botezatu, Ralucai Badulescu, Codin Maticiuc, Mihai Bendeac, Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, Dianei Munteanu, Ștefaniei și lui Speak, adică tuturor celor pe care i-am luat in ras în emisiunile mele de pe YouTube 🙏

Am devenit un om cerebral și puternic, am realizat că pacea interioară pe care o faci cu tine este cea mai importantă, am mai realizat ca un om inteligent și integru întotdeauna este iertat de cei buni, atunci când iertarea se cere la timp și sincer 🙏

Regret, nu voi mai repeta astfel de greșeli și îmi doresc ca toți cei mai sus menționați să găsească în sufletele lor puterea de a o face și de a simți ca scuzele mele sunt sincere…și mă vor ierta ❤️

Viața este frumoasă și trebuie traita demn și frumos, cu suflet ușor și pace in inima ta

Cu sinceritate, drag și prietenie,

Oana”, a mai scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Primul care a răspuns mesajului postat de ea a fost Codin Maticiuc.

„Nu eram supărat așa că "iertarea" mea vine ușor. Am salvat și lista de oameni cărora le ceri scuze căci toți sunt ambasadori ai #spitalepublicedinbaniprivati și de mult voiam să îi trec undeva să nu uit să-i chem la ziua mea. Așa că chiar îți mulțumesc”, a scris el în comentarii.

Ai episoade noi din producția fenomen. Disponibile acum în AntenaPLAY!