Dwayne "The Rock" Johnson este actor, producător și antreprenor. Este cunoscut datorită fizicului impresionant, fiind și unul dintre cei mai mari wrestleri profesioniști din toate timpurile, câștigând 17 titluri de campion în WWE, inclusiv 10 titluri de campion mondial, conform Wikipedia.

Dwayne "The Rock" Johnson are o sosie. Cum arată polițistul care îi seamănă identic starului. Cei doi ar urma să se întâlnească

Recent, Dwayne "The Rock" Johnson a postat pe Twitter un colaj cu "sosia" lui. Acesta a scris: "Oh, la naiba. Wow. Tipul din stânga este mult mai cool decât mine!", conform Just Jared. El a adăugat: "Stai în siguranță, omule, și mulțumesc pentru serviciile tale. Într-o zi o să bem împreună @Teremana și abia aștept să-ți aud toate poveștile".

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW — Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021

"Copia fidelă" a lui Dwayne Johnson este polițistul Eric Fields. Acesta a spus pentru presa locală, AL.com: "Mi se spune des 'The Rock' sau Vin Diesel. Merg cu valul. E amuzant, este flatant".

Patrol Lt. Eric Fields of the Morgan County Sheriff’s Dept has gone viral for his similar looks to actor Dwayne ‘The Rock’ Johnson. He’s so popular with residents that they always ask to meet him, and some people have even made TikTok videos comparing him with The Rock. pic.twitter.com/LxUOKuwd3S — NowThis (@nowthisnews) August 26, 2021

Dwayne Johnson a fost cel mai bine plătit actor din 2019, cu peste 89 de milioane de dolari, potrivit Forbes.

Primul rol principal al lui Dwayne Johnson într-un film a fost în "The Scorpion King", în 2002. Pentru acest rol, el a fost plătit cu 5,5 milioane de dolari, un record mondial pentru un actor aflat la primul lui rol principal, conform Wikipedia.

Veniturile lui din 2019, de 89,4 milioane de dolari, sunt însă mai mici decât cele realizate până la aceeaşi dată din 2018, de 119 milioane de dolari.

Actorul, cunoscut pentru roluri ca „Rampage”, „Skyscraper” şi „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, a urcat în clasamentul întocmit de Forbes de pe poziţia secundă.

