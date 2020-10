E prima dată când li se aude vocea. Copiii Printului William cu Kate Middleton, protagoniștii unui filmuleț viral pe internet

”Cred că îmi plac cel mai bine maimuțele pentru că sunt atât de distractive! Pot sări peste tot și nu mușcă. Unele o fac, dar dacă ești atent, nu se va întâmpla. Sunt atât de amuzante și îmi plac mult. Atenție, nu puteți avea maimuțe în jurul casei, pentru că nu este locul potrivit pentru ele.

Locuiesc în pădure. Deci, ce poți avea acasă care să-ți placă? Ce ai alege - un cățeluș sau un pisoi? Este o întrebare foarte dificilă ... cred că aș merge pe prima variantă.”, a explicat Sir David Attenborough.

Sir David Attenborough, we've got some questions for you...🌍🕷️🐒 pic.twitter.com/MTQ68WnOrt