Ed Sheeran, fotografia din copilărie care i-a emoționat pe fani

Ed Sheeran s-a lansat în lumea muzicii în 2004, când a început înregistrările și a lansat primul său album intitulat “Spinning Man”.

Noua lui fotografie de pe Instagram i-a emoționat pe fanii care și-au amintit de începutuile carierei artistului. Micuțul roșcat cu ochelari a avut nevoie de multă practică și mult exercițiu pentru a ajunge unul dintre cei mai cunoscuți artiști.

Începuturile carierei de succes

Ed provine dintr-o familie în care arta a stat mereu la rang de cinste, de vreme ce tatăl său era curator de artă, iar mama lui era designer de bijuterii. Din 1990 până în 2010, părinții lui au condus afacerea familiei, o agenție de consultanță în domniul artei numită Sheeran Lock. Artistul are un frate mai mare, Matthew, care are și el o pasiune pentru artă, fiind compositor.

La vârsta de 15 ani, Ed s-a împrietenit cu solistul trupei Passenger și au colaborat împreună pentru diverse proiecte muzicale. În 2008, Ed s-a mutat la Londra și a început să-și caute de lucru în domeniul muzical.

În 2009, artistul a decis să renunțe la facultate și nu a mai absolvit cursurile universității Academy of Contemporary Music. Cu toate acestea, se pare că anul 2009 a fost un an extrem de bun pentru artist pentru că a avut 312 concerte.

În 2010, într-un moment de rebeliune, Ed și-a cumpărat un bilet doar dus spre Los Angeles și acolo avea să cânte în deschiderea mai multor concerte în câteva seri. Astfel, el a fost observat de Jamie Foxx, iar talentul lui i-a atras atenție.

Jamie Foxx i-a oferit atunci posibilitatea de a înregistra în studioul său și de a locui în casa lui. Numărul său de fani a crescut, iar Ed Sheeran a început să simtă gustul faimei.

În 2012, Ed a câștigat premiul British Breakthrough Act, dar și premiul British Solo Male Artist. Tot în acest an, artistul a avut mare succes cu piesa The A Team, primind astfel premiul Best Song Musicallu and Lyrically.

Ed Sheeran și iubirea vieții lui

Ed Sheeran se poate considera unul dintre cei mai norocoși bărbați având în vedere că s-a îndrăgostit nebunește în adolescență, iar la maturitate, câțiva ani mai târziu, cei doi s-au reîntâlnit, iar artistul s-a căsătorit cu iubita lui din liceu. Nunta a vut loc în 2019, într-o ceremonie secretă.

Ed Sheeran și Cherry Seaborn formează un cuplu solid, iar în 2020, cei doi au devenit fericiții părinți ai unei fetițe. Ei au ales un nume special pentru fetița lor, Lyra Antarctica.