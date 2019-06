Edith Gonzalez spera să învingă boala! Mesajul sfâșietor făcut public după ce a primit diagnosticul: ”Moarte, așteaptă-mă!”

Actrița de telenovele Edith Gonzalez s-a stins din viață joi, 13 iunie, după trei ani în care a luptat cu o formă gravă de cancer. Aceasta avea 54 de ani și spera din toată inima să învingă boala cruntă.

Cunoscută pentru telenovele ca ”Salome” ori ”Corazone Salvaje”, actrița spera să învingă cancerul ovarian, dovadă fiind și un mesaj făcut public în urmă cu mai bine de doi ani, în cadrul căreia anunța că nu se dă bătută.

”Sunt femeie, fiica, soră, cetăţeană, mexicană şi fiinţă universală. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor şi a tuturor femeilor din generaţie în generaţie care trăiesc în mine, şi prin mine. Sunt liberă şi sclavă precum ele, precum noi toţi. Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, spunea Edith Gonzalez.

Potrivit presei internaționale, se pare că Edith Gonzalez era internată în spital, iar familia a decis, în această dimineață, să o deconecteze de la aparatele care o țineau în viață.

În august 2016, actrița mexicană Edith Gonzalez a fost diagnosticată cu cancer ovarian. Starea ei a fost extrem de gravă, vedeta trecând printr-o intervenție de histerectomie totală și ședinte de chimioterapie.