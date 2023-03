Elena Cârstea a trecut prin momene grele. A fost în spital și i s-a pus un diagnostic greu. Ce a dezvăuit

Elena Cârstea a povestit la tv că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate de ceva vreme, ba chiar a mers și în spital unde afost internată pentru a-i fi oferit ajutor medical specializat de urgență.

Cântăreața Elena Cârsta a avut parte de o perioadă mai dificilă în ultimele luni, de când a aflat că suferă de pneumonie și chiar a avut parte și de un AVC. Aceasta a fost internată în spital pentru a primi ajutor mdical.

„Nu am mai putut să merg și nu știam. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână. Iar apoi s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă. Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele.”, a declarat Elena Cârstea într-un interviu pentru tv, potrivit ego.ro.

Iată ce a mai transmis cu privire la situația ei medicală:

„Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate. Nu m-am speriat când am făcut atacul cerebral.

Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers. Nu e vina nimănui, decât vina mea. Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie.”, a mai spus vedeta.

Ce trebuie să facă Elena Cârstea pentru a se vindeca:

„Am stat în perfuzii tot timpul, cu aparat de respirat, injecții peste injecții – am fost toată vânătă. Acum merg la piscina, 1 oră pe zi la gimnastică în apă, la înot. În 6 luni o să îmi revin complet. Trăiesc la fel cu trăiam și înainte, dar o să fiu mai atentă la anumite lucruri. Și să nu îl mai înnebunesc pe soțul meu. Săracul, mă roagă de nu știu când să nu mai fumez; dar eu nu am ascultat! Mi-a zis că nu poate să trăiască făra mine, să rămână sigur. E un om prea cumsecade”, a mai spus artista.

Elena Cârstea, faimoasa cântăreață care făcea furori în lumea muzicii românești în anii ’90, are acum 59 de ani. Artista a devenit cunoscută după ce la vârsta de 16 ani și-a format propria trupă alături de Ioan Gyuri Pascu, grup numit Trandafirii Negri. Cei doi au cântat împreună, dar cântăreața a avut parte și de alte colaborări.

Între 1982 și 1986, frumoasa artista a devenit solista formațiilor Alexandru Wilmany și Cornel Verban. De asemenea, Elena Cârstea a mai colaborat și cu grupul lui Petre Geambașu numit Star 2000, ajungând astfel să facă un turneu în Emiratele Arabe.

