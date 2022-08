Elena Gheorghe s-a distrat la maxim de ziua ei! Cât de bine a arătat frumoasa cântăreața

Elena Gheorghe a petrecut în mare fel de ziua ei, cu cocktail-uri și cu voie bună. Cântăreața a demonstrat și de această dată că frumusețea ei este una copleșitoare și anii nu i se pot citi pe chip.

Elena Gheorghe, imaginile de senzație de la ziua ei. Cum s-a filmat pe rețelele de socializare

Elena Gheorghe a reușit din nou să demonstreze faptul că vârsta este doar un număr într-un buletin, fiindcă pe chipul ei, cu siguranță numărul 37 nu poate fi citit. Cântăreața s-a distrat de mama focului de ziua ei și a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care se cinstea cu această ocazie.

Frumoasa cântăreața a împlinit vârta de 37 de ani și a vrut să împărtășească cu fanii ei câteva imagini în care a apărut într-o ținută de viz, în care a purtat un sutien care i-a pus în evidență bustul frumos.

Cântăreața a arătat fabulos și s-a simțit foarte bine, chiar dansând pe ritmurile unei piese, în timp ce ține în mână un cocktail în mi multe culori.

Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cornel Ene, bărbatul care i-a devenit soț în anul 2011. Din rodul iubirii celor doi au rezultat doi copii minunați, un băiețel și o fetiță.

Elena Gheorghe este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să împărtășească cu prietenii din mediul online câteva momente speciale petrecute alături cel familia sa. Aceasta mai publică din când în când imagini în care apar soțul său, Amelie și Nicholas.

Câți bani trebuie să scoți din buzunare pentru a o avea la nunta ta pe Elena Gheorghe

Elena Gheorghe reușește să facă un show complet la fiecare eveniment la care este invitată să cânte, însă și onorariul pe care îl percepe este unul destul de ridicat. Artista a dezvăluit ce sumă cere pentru un recital complet.

Elena Gheorghe încasează 8000 de euro pentru un concert. Iată ce a mai declarat ea:

„Avem spectacole de luni până luni. Revenirea a fost foarte bună, să sperăm ca ne va și ține. Întâlnirea cu publicul foarte solicitantă, toate evenimentele s-au reprogramat în doar două luni. E destul de greu, au fost comasate petreceri private, spectacole în aer liber, nunți. Nu prea stau pe acasă”, a mărturisit Elena Gheorghe, pentru playtech.ro.

Elena Gheprghe a mai declarat despre pandemie că a fost o perioadă grea din viața ei:

„Perioada pandemiei care a fost foarte grea din punct de vedere psihic, dar și anumite probleme de sănătate m-au determinat sa fac niște schimbări în viața mea, pe plan emoțional. Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile. Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam”, a adăugat vedeta.

