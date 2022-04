Elena Gheorghe și-a schimbat complet look-ul cu care și-a obinșuit fanii. Nu mai e roșcată. Cum arată acum

Elena Gheorghe știe cum să facă senzație pe rețelele de socializare. Iar de această dată a putut să capteze atenția tuturor urmăritorilor ei de pe Instagram cu o serie de imagini în care a apărut cu breton, după ce a renunțat la culoarea roșcată a părului.

Elena Gheorghe, schimbarea de look cu care a surprins pe toată lumea. Cum îi stă cu breton

Elena Gheorghe a impresionat pe toată lumea cu noul aspect fizic. Aceasta a apărut cu breton, după ce a renunțat la culoarea roșie a părului cu care și-a obișnuit ani la rândul fanii. Artista arată foarte bine și fanii au ținut să-i complimenteze înfățișarea.

Cântăreața este foarte prezentă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu privire la toate proiectele muzicale pe care le demarează. Însă imaginea ei est foarte importantă pentru artistă, motiv pentru care apelează la tot felul de trucuri pentru a vedea cum arată mai bine. Debordează de frumusețe, iar aspectul cu bretonul artificial o face să arate complet diferit.

Iată cât de bine îi stă cu breton artistei:

Fanii au complimentat-o pentru aspectul nou, la fel ca și alte vedete de la noi din țară care au ținut să-i transmită câteva cuvinte.

Elena Gheorghe, declarația de dragoste emoționantă pe care i-a scris-o soțului de ziua lui

Elena Gheorghe și soțul ei au o relație foarte bună, iar familia lor este construită din foarte multă iubire. Iar acest lucru se poate observa cu foarte mare ușurință din postările de pe rețelele de socializare.

Elena Gheorghe a ținut să-i transmită soțului ei câteva cuvinte emoționante, cu ocazia zilei sale de naștere. Aceasta i-a spus cât de mult îl iubește și cât de important este el în viața ei.

Cântăreața și Cornel au o căsnicie foarte frumoasă și sunt de nedespărțit, mai ales de când au devenit părinți.

„Tati, te iubim! Tu ești echilibrul nostru. La mulți ani fericiți alături de noi! Suntem atât de norocoși că te avem. Mulțumim tuturor pentru mesaje! Energia voastră minunată nu face decât să amplifice partea pozitivă a Universului!”, a scris Elena Gheorghe pe rețelele de socializare.

Cântăreața a mai scris un mesaj sub forma unei declarații de dragoste pentru soțul ei.

„Una dintre cele mai emoționante zile din viață noastră. Pe scurt Cornel era să nu vină la petrecerea lui surpriză. Ieri a împlinit 40 de ani și pentru că ne făcusem planuri să plecăm la căldură am stat liniștită până acum 4 zile când a intervenit o problema cu valabilitatea pașaportului și am fost nevoiți să amânăm.Am intrat în panică, voiam să fie o zi specială pt că schimbă prefixul. Mi-a venit apoi ideea să-i fac petrecere surpriză așa că am fost nevoită să-l mint și să îi ascund acest lucru.

Am complotat cu un prieten și am inventat o cântare atica, fără trupa, să vin să fac o surpriză pt cel mai bun prieten de-al lui. Practic Cornel trebuia doar să mă însoțească la acel eveniment și apoi chipurile plecăm să luăm cină cu familia noastră. Pe lângă faptul că am dus muncă de lămurire să se îmbrace și el un pic mai elegant( el voia să se îmbrace în jeans și hanorac că să se simtă lejer) a zis că mă așteaptă în mășînă că oricum sunt doar 3 piese de cântat și vine Dany ( prietenul nostru ) să ma conducă și cu ocazia asta are un pic de timp să vb cu părinții lui să le explice unde e locația. M-am făcut verde-albastră, căci practic el voia să lipsească de la propria petrecere. Mai mult forțat a venit până la urmă, în lift era supărat nevoie mare. Eu simțeam că nu mai ajungem odată…Nu s-a așteptat nici o secundă. Am ales o locație care știam că-i va plăcea la nebunie, un sky bar cu vedere către Casă Poporului, o locație romantică la etajul 12. A fost cel mai fericit! La mulți ani, sufletul meu drag! Te iubesc dincolo de cuvinte!”, a scris cântăreața pe rețelele sociale.

