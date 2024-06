Elena Ionescu a fost pe punctul de a-și pierde vederea definitiv. Ce metode a folosit pentru a se vindeca: „O minune în viața mea”

Elena Ionescu vorbește despre unul dintre momentele cele mai dificile din viața ei. Artista era pe cale să-și piardă vederea.

Elena Ionescu este o artistă autohtonă apreciată. De-a lungul timpului, aparițiile ei pe scenă au strâns numeroși fani.

Abia recent aceasta a dezvăluit unul dintre momentele care i-a schimbat complet viața. Aceasta se confrunta cu o problemă majoră, în urma căreia putea să-și piardă vederea.

Elena Ionescu a fost pe punctul de a-și pierde vederea definitiv

Recent, artista a vorbit în cadrul unei emisiuni depre cea mai dificilă perioadă din viața ei. Era în pericol să-și piardă vederea din cauza unui ulcer cornean, potrivit unei surse.

Ulcerul cornean este o rană deschisă pe cornee, cea care acoperă irisul și înconjoară pupila. Ulcerul cornean este, de regulă, rezultatul unei infecții, dar poate fi cauzat și de un ochi sever sau de tulburări oculare, potrivit unei surse. De asemnea, acesta poate fi cauzat de leziuni minore ale corneei, în urma unor traume directe sau a zgârieturilor.

Simptomele ulcerului cornean

- ochi înroșiți

- durere severă

- lăcrimare

- scurgeri vâscoase sau de puroi din ochi

- vedere neclară

- durere când persoana privește la lumini strălucitoare

- pleoape umflate

- o pată albă, rotundă pe cornee care este vizibilă cu ochiul liber, în cazul în care ulcerul este foarte mare.

Ce metode a folosit pentru a se vindeca: „A fost o minune în viața mea”

În urmă cu zece ani, Elena Ionescu s-a confruntat cu această problemă majoră. Aceasta avea dioptriile de -11 și fusese diagnosticată cu astigmatism miopic, o afecțiune ce nu putea fi tratată.

Practic, artista nu mai vedea deloc bine. Astfel că a decis să-și pună lentile de contact. Însă, mărturisește, conform sursei menționate anterior, că le-a purtat mai mult decât trebuia.

Aceasta a fost și cauza ulcerului cornean cu care s-a luptat ulterior. Acesta este și momentul care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

„Este o chestiune destul de veche în viața mea. S-a întâmplat acum vreo zece ani. Aveam puțin peste 20 de ani, dar mi s-a părut că a fost o minune în viața mea, un moment care pe mine m-a schimbat cu totul, din toate punctele de vedere.

Aveam dioptriile foarte mari. Eu nu vedeam microfonul foarte bine. Tot timpul foloseam lentile de contact pe un singur ochi. Pe cel pe care aveam ulcerul cornean nu puteam să pun. Era destul de greu.

Managerul meu a fost cu mine și a încercat de multe ori să mergem la toate clinicile. Toate rezultatele erau la fel. Acest ulcer cornean era activ. Trecusem de vârsta la care se stabilizează dioptria, adică 25 de ani. Toate rezultatele erau la fel”, relatează artista.

După nenumărate vizite la medic fără rezultate, aceasta l-a întâlnit la un concert pe Mihai Mărgineanu, iar el i-a recomandat un medic excepțional. Deoarece nu mai avea ce pierde, Elena a decis să meargă la un consult, însă recunoaște că-și pierduse orice speranță.

„M-am întâlnit cu Mihai Mărgineanu la un concert și m-a întrebat ce au ochii mei de sunt așa înlăcrimați. Din cauza lentilelor de contact aveam această lăcrimare. Mi-a spus că există un doctor foarte bun, iar eu fusesem la zece până atunci”, adaugă ea.

De asemenea, în cele din urmă, a decis să accepte sfatul mamei sale și să meargă la o anumită biserică, unde să se dea pe la ochi cu vata trecută pe la moaștele Sfintei Parascheva.

„Într-o zi, obosită după concert, mama îmi spunea tot timpul că are o legătură aparte cu Sfânta Parascheva, ea fiind din Iași. Mereu mi-a spus că între ea și Sfânta Parascheva a existat această legătură sufletească și că a ajutat-o în multe momente ale vieții. Mi-a spus să mă duc la biserică, să fac pașii pe care mi spune ea, dar cu credință, nu ca la muzeu.

Am mers, am luat vata aceea de la intrare. Am ajuns, am dat pe moaște, m-am dat cu ea la ochi și am plecat. Parcă am simțit ceva în momentul acela. Uneori nu poți să explici niște momente în viață, dar ulterior le simți”, mărturisește artista.

După această întâmplare, Elena a mers și la doctorul recomandat de Mihai Mărgineanu. Acesta a anunțat-o că poate interveni chirurgical chiar a doua zi, deoarece ulcerul cornean s-a astupat.

După respectiva operație, artista susține că a visat-o pe Sfânta Parascheva. Acelea au fost momentele în care i s-a schimbat complet viața Eleni. De atunci, vedeta este sănătoasă și nu mai are probleme de vedere.

„Când am ajuns acolo, domnul doctor mi-a confirmat că am această dioptrie și mi-a spus: «Mâine pot să te operez.» Mi-a spus că am avut un ulcer cornean și că s-a astupat.

S-a astupat din senin. La o noapte diferență după operație am visat-o pe Sfânta Parascheva. Nu e ușor să trăiești asta”, conchide Elena Ionescu.