Despărțire în muzică. Toți se așteptau la clopote de nuntă, însă Elena Ionescu e singură iar. Ce spune fostul iubit despre ea

Elena Ionescu a anunțat că s-a despărțit de iubitul grec. Cum s-a schimbat viața vedetei și ce proiecte de viitor are. Toamna aceasta pare să vină cu roade bogate în plan profesional pentru artistă.

Fosta solistă a trupei Mandinga a declarat recent că s-a despărțit de iubitul grec. Despărțirea a avut loc cu mai mult timp în urmă, însă Elena Ionescu abia de curând a confirmat separarea.

Bărbatul a făcut dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta: „Eu nu voi declara absolut nimic, niciodată, despre nicio relație. Chestiile astea se discută doar între doi oameni într-o relație. Se discută atunci când persoanele respective se respectă”, a spus grecul pentru Fanatik.

„Eu o respect și tot ce a fost între noi rămâne între noi, pentru că ne privește strict pe noi. Atât am de zis”, a încheiat el.

Toată lumea se aștepta la clopote de nuntă, însă Elena Ionescu a anunțat că s-a despărțit

Artista trece printr-o perioadă neagră pe plan personal, ea a rupt relația cu iubitul ei, Giorgios Athanasiadis. Toți se așteptau ca cei doi să se căsătorească, mai ales că în urmă cu câteva luni artista i-a cunoscut pe părinții tânărului.

Ei formau un cuplu de un an, când Giorgios Athanasiadis a prezentat-o părinților în timpul unei vacanțe în Grecia. Mama acestuia este româncă, iar tatăl grec.

Citește și: Elena Ionescu s-a pozat la plajă într-un costum de baie senzual. Cum arată piesa vestimentară care i s-a mulat perfect pe trup

Cei doi petreceau foarte mult timp împreună, chiar locuiau împreună, potrivit unei surse, iar băiețelul Elenei și Giorgios erau atașați unul de celălalt. Părea că nimic nu ar putea merge rău în relația celor doi. Însă lucrurile au evoluat într-o altă direcție.

Elena Ionescu a decis să se dedice fiului și carierei sale. Vrea să petreacă cât mai mult timp cu Răzvan, fiul ei, și să se implice în proiectele la care lucrează.

„Din toamnă încep în forță”, declară artista pentru o publicație mondenă. Ea are în plan noi proiecte muzicale pentru care a muncit din greu. Toamna aceasta vine cu multe evenimente, concerte și alte proiecte pentru artistă.

Elena a pregătit materiale bogate pentru toamnă, alături de artiști faimoși. Ea declară că dacă ar putea colabora cu oricine, l-ar alege pe Marc Anthony, însă este receptivă la idei și colaborări noi, apreciind sugestiile frumoase din care se pot naște proiecte de suflet.

„O să fac o nouă colaborare, o piesă care are legătură 100% cu ceea ce fac eu. Băiatul care va fi, va fi din străinătate. Am intrat în studio și am făcut 3 piese deja pentru toamna aceasta. Mai trebuie doar să facem clipurile pieselor, să le finisăm. Dacă aș putea să fac o colaborare cu oricine, aș face cu Marc Anthony, ar fi pentru sufletul meu. Eu sunt genul de om care sunt deschisă oricărei colaborări. Dacă ai o idee bună, o accept, nu știi niciodată de unde se nasc idei frumoase”, mai adaugă artista pentru publicația menționată mai sus.

Citește și: Povestea incredibilă dintre Dana Roba și Beniamin, bărbatul „misterios” alături de care s-a afișat. „M-am reîndrăgostit de ea!”

Cum și-a petrecut Elena Ionescu vacanța în Grecia după despărțirea de iubit

Solista a declarat că a avut parte de mai multe sesiuni de vacanță. Ea a fost și în Grecia, unde a atras toate privirile cu bronzul strălucitor și formele de invidiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Elena nu se lasă dărâmată de evenimentele negative din viața personală, ba mai mult îi îndeamnă pe toți fanii ei, prim postările de pe rețelele de socializare, să privească partea plină a paharului: „Fii mereu pozitiv si traieste fiecare clipa! Bucura-te de cele mai simple lucruri si pastraza langa tine doar oameni frumosi la suflet!”

Citește și: Imaginea pe care a postat-o Emilia Ghinescu, la scurt timp după vestea despărțirii de Sebastian Albăstroiu. Ce le-a arătat tuturor

Deocamdată nu mai are planuri de vacanță, fiind gata de muncă, însă se gândește să mai facă o escapadă scurtă înainte ca Răzvan să înceapă clasa 0.