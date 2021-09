Elena Stroe, fosta concurentă de la Insula Iubirii, dă cărțile pe față. Ce dezvăluiri face bruneta despre viața ei amoroasă

Frumoasa brunetă a dezvăluit că are un nou iubit, care o face din nou să se simtă îndrăgostită.

“Pot să spun că am cunoscut pe cineva, îl plac. Momentan suntem prieteni. O luăm pas cu pas, ușor. Nu mă mai grăbesc”, a povestit totuși, destul de precaută, Elena.

În trecut, tânăra a suferit din dragoste și a trecut printr-o despărțire dificilă. Tocmai pentru a preveni o nouă dezamăgire în dragoste, a mărturisit celor doi prezentatori că preferă să fie mai rezervată. Cu toate acestea, Elena Stroe nu și-a putut ascunde zâmbetul și fericirea pe care o simte de când l-a cunoscut pe noul bărbat care pare deja că îi schimbă viața.

Andrei Ștefănescu a întrbat-o curios despre ce fel de prietenie este vorba între ei doi, iar Elena a mărturisit zâmbind că e mult mai mult decât o simplă prietenie între ea și bărbatul misterios care pare că a cucerit-o.

Elena Stroe a mărturisit cum l-a cunoscut pe noul bărbat din viața ei

Frumoasa brunetă a povestit cu sinceritate că ultima data când a fost în emisiunea Showbiz Report se gândea încă la fostul ei iubit, dar totul s-a schimbat rapid.

“A doua zi l-am cunoscut pe acest băiat”, a spus Elena.

De asemenea, fosta concurentă de la Insula Iubirii a mărturisit că dacă ea și acest bărbat vor deveni un cuplu, Natalia și Andrei vor fi primii care vor afla.

Citește și: Elena Stroe, fosta concurentă de la "Insula Iubirii", a primit moștenire o casă de la un englez. Cât de bine arată acum bruneta

“Eram încă nevindecată, să spun așa. L-am cunoscut prin intermediul unui prieten. Am fost în Vama Veche să ne distrăm și așa l-am cunoscut. În prima săptămână am ieșit mai mult în gașcă. Ne-am întors în București și am început să vorbim destul de mult, prin mesaje, la telefon și acum eu m-am întors la mare. El este de la mare”, a mai explicat Elena Stroe despre bărbatul care se pare că a făcut-o să uite de fostul ei iubit.

Cu ce ocupă presupusul iubit al Elenei Stroe

Elena a spus că noul pretendent are două joburi, e barman și navigator. Chiar dacă pare că relația ar putea fi una complicate din cauza faptului că noul ei iubit va fi mai mult timp plecat, Elena vrea să profite de tot timpul pe care îl are cu el.

“Uite, zilele astea cât stau la mare o să ieșim, o să vorbim, dar ți-am spus, o luăm ușor, ușor”, spune Elena.

Citește și: Cum arată azi Elena Stroe de la „Insula iubirii”, cea care l-a uitat pe Sasha și s-a îndrăgostit de ispita Tomiță

Atunci când s-a pus problema că el ar putea pleca pe mare 6 luni sau 8 luni, Elena a zis că nu își face griji pentru că a mai trecut prin relații la distanță și poate face față dacă se iubesc cu adevărat.

“Important e să existe respect, să existe fidelitate”, a mai adăugat Elena, punând accentul pe faptul că ea este deschisă atunci când vine vorba de o relație la distanță, fiind pregătită să facă față unei astfel de provocări atâta timp cât cei doi vor ține legătura prin videocall mai mereu.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi