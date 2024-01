Elwira Petre a decis să nu se mai alimenteze 3 zile. Ce i s-a întâmplat după ce a băut doar apă: „Îmi venea să sparg toți pereții”

Elwira Petre a dezvăluit în mediul online cum s-a simțit în perioada celor trei zile de fasting. Ce a determinat-o pe soția lui Mihai Petre să ia această decizie.

Elwira Petre, recunoscută de către publicul larg pentru abilitățile și pentru talentul său în privința dansului sportiv, este una dintre cele mai frumoase practicante ale acestui dans din România.

Silueta pe care Elwira o are este una de invidiat, mai ales ținând cont de faptul că aceasta a născut două fetițe minunate pe care le are împreună cu scenograful Mihai Petre.

Iată cum arată Elwira la frumoasa vârstă de 42 de ani și ce face din când în când pentru a reuși să se țină în formă.

Elwira Petre a decis să nu se mai alimenteze 3 zile

Frumoasa dansatoare s-a abținut timp de trei zile de la mâncare și a decis să împărtășească această experiență și cu urmăritorii săi de pe social media. Elwira le-a povestit fanilor pas cu pas cum au decurs zilele de fasting și a ținut să facă câteva precizări care i-a surprins pe fani.

Astfel, soția lui Mihai Petre a lansat un videoclip pe pagina personală de Instagram, prin care le-a mărturisit urmăritorilor cum s-a simțit și ce beneficii a observat în urma celor trei zile de abținere de la mâncare.

Dansatoarea a povestit că de-a lungul timpului și-a format un obicei de a ține fasting, dar că niciodată nu a reușit să ajungă la trei zile fără să mănânce până la acel moment.

Elwira le transmitea urmăritorilor detalii despre reușita ei de a explora conexiunea dintre minte și corp și cât de specială a fost această călătorie spirituală, chiar dacă a durat doar trei zile.

În videoclipul postat, dansatoarea a povestit despre cele mai grele părți ale fastingului, dar și despre senzațiile pe care nu le mai experimentase până atunci.

„Voiam să vă povestesc ultima mea experiență. Am hotărât să țin un fasting trei zile și voiam să vă povestesc un pic cum a fost, poate pe unii dintre voi vă ajută. În primul rând, vreau să vă spun că această experiență este una unică și este una foarte specială, pentru că este o călătorie împreună cu corpul tău, cu mintea ta, în care eu, cel puțin, nu știam la ce să mă aștept.

Eu am mai făcut fasting, dar recunosc că cel mai lung a fost de 48 de ore, niciodată 72 și nu știam la ce să mă aștept. Prima zi era una chiar foarte bună, pentru că sunt obișnuită, cel puțin o dată pe lună, o dată pe săptămână să fac fasting de 24 de ore” povestea Elwira pe Instagram.

„În a doua zi au început un pic problemele, pentru că nu mi-a fost foame, dar recunosc că mă simțeam foarte obosită, mă simțeam obosită seara și m-am pus să dorm mai devreme” a mai adăugat frumoasa dansatoare referitor la cea de a doua zi de fasting.

Începând cu a treia zi, Elwira a fost surprinsă pentru ceea ce a reușit să experimenteze.

„Cea de a treia zi m-am așteptat să fie cea mai grea, dar am avut o surpriză extraordinară. De când m-am trezit, corpul meu exploda de energie, era ceva ce nu am simțit niciodată. E o experiență tare faină. Am avut atât de multă energie că îmi venea să sparg toți pereții din casă. Nu îmi venea să cred că se întâmpla asta și sincer mă așteptam să mă simt foarte obosită, mă așteptam să îmi fie foame, dar nu s-a întâmplat asta.

Am folosit acel fasting strict pentru beneficiile lui de regenerare, de vindecare. Sincer vreau să vă spun că a fost o călătorie extraordinar de frumoasă împreună cu corpul meu și mintea mea. O călătorie și spirituală pentru că de foarte multe ori nu am avut încredere în mine că am să reușesc să duc asta până la capăt, dar acum sunt foarte fericită că am reușit” a mai povestit Elwira.

Cu toate acestea, dansatoarea a specificat că există reguli pe care le urmează cu strictețe, oferindu-le fanilor mai multe detalii și cu privire la felul în care postul se poate încheia în condiții optime pentru organism.

„Când țin fastingul sunt câteva reguli foarte importante pe care nu le sar: În primul rând, trebuie să te consulți cu medicul tău dacă poți ține acest fel de post. Poți avea câteva gustări, cum ar fi o ceașcă de ceai de plante, organic, fără chimicale (foarte important acest aspect!). Sau cafea neagră neîndulcită și fără lapte. Dacă simți foamea foarte intens poți lua o linguriță de MCT oil.

Eu am băut două cafele negre și o ceașcă de ceai de plante (uscate acasă, plantele sunt crescute în grădina mea). De asemenea, este foarte important cu ce «spargeți» fastingul. Nu poate fi direct o masă copioasă sau o felie de tort. Prima mea masă a fost o cană de supă de oase cu zeamă de varză și câteva măsline. M-a ajutat grăsimea (dar și proteina e indicată) pentru că nu-mi doresc să pierd masa musculară. Puteți folosi și kefir sau avocado la prima masă după post” a mai povestit aceasta.

