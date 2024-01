Giulia și Vlad Huidu au dezvăluit noi informații pe care nu mulți ne știu despre viața lor personală. Iată de ce Vlad povestește că este nevoit să meargă cu metroul și cum a ajuns în această ipostază.

Vlad Huidu, surprins circulând cu metroul. Ce s-a întâmplat cu cele două mașini pe care le are | Antena 1/ Instagram

Recent, Giulia și Vlad au fost surprinși în cadrul unui interviu unde au povestit despre dorințele anului 2024 și despre câteva detalii mai puțin știute de publicul larg.

Vlad Huidu surprins circulând cu metroul

În interviul pe care l-a acordat pentru CANCAN.RO, Vlad Huidu a povestit că cei doi își împart mașinile într-un mod la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„Eu cu metroul, ea cu mașina, e simplu!” a fost replica care i-a uimit pe internauți și care i-a amuzat pe cei doi finaliști ai celui mai recent sezon din America Express.

Întrebați despre pasiunea legată de mașini, Vlad și Giulia au recunoscut că ambii împart această pasiune și ca au „microbul mașinilor”.

Vlad a ținut să menționeze și brandul preferat atunci când vine vorba de mașini, oferind următoarele detalii:

„Întotdeauna am fost fan Alfa, am avut toate Alfele din lume. Avem două, Alfe amândouă, cu una merge socrul meu, cu una merge soția mea. Eu merg cu metroul și cu motocicleta. Când nu am motocicletă, merg cu metroul. Știi ce bine merg cu metroul? E excepțional!” a mai adăugat Vlad.

Astfel că, cele două mașini pe care le dețin cei doi nu ajung întotdeauna și la Vlad, acesta fiind nevoit să apeleze la motocicletă sau la transportul în comun ori de câte ori are ocazia.

Referitor la faptul că lumea ar putea să îl recunoască după ce a participat în emisiunea televizată, jurnalistul a menționat că nu are o problemă cu acest aspect, încurajându-i chiar și pe alții să folosească acest mijloc de transport în comun.

„Mă mai recunosc (oamenii), dar nu am o problemă (...) Eu nu am o problemă, metroul mi se pare cel mai bun mijloc de transport și chiar încurajez pe toată lumea să folosească metroul fiindcă ajungi foarte repede. Eu am și niște distanțe foarte mari. Mai lipsesc niște linii, ar mai trebui să faceți niște linii spre zona de nord, dacă se poate, ca să putem merge mai mult cu metroul” a menționat finalistul de la America Express.

În cadrul aceluiași interviu, Vlad și Giulia au ținut să menționeze ce își doresc de la anul 2024, amintind despre faptul că este posibil să apară într-un alt proiect televizat surpriză.

„Ne dorim să rupem și pe 2024” a precizat Vlad.

„Ne dorim să mai apară un proiect care să ajungă măcar la nivelul America Express” a fost replica care le-a dat speranță internauților.

Întrebați și despre proiectul din care au făcut parte, cei doi au specificat faptul că Laura și Sânziana au meritat din plin să câștige marele premiu.

„N-ai cum să nu te oftici, te oftici că ai pierdut la noroc” povestea Vlad despre modalitatea prin care au pierdut chiar înainte de marea finală.