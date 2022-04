Ce detalii private a dezvăluit artista Emeli Sandé despre noua ei relație amoroasă. Vedeta a fost bulversată mult timp

Cântăreața Emeli Sandé a anunțat că a intrat într-o relație cu o persoană de același sex și că este liniștită și fericită acum alături de partenera sa, se arată în publicația britanică, Daily Mail.

Printr-o postare pe platforma Instagram, aceasta a dezvăluit și numele iubitei sale și a povestit despre sentimentele de iubire și momentele fericite pe care le traversează de când Yoana Karemova a intrat în viața ei.

Artista a dezvăluit și că a trecut printr-o perioadă foarte bulversantă în momentul în care ea și partenerul său de viață, Adam Gouraguine, au mers pe căi separate după aproape un deceniu de viață împreună.

Aceasta a mai spus, potrivit sursei menționată, că a simțit despărțirea ca pe un șoc, la momentul acela și că și-a pierdut cel mai bun prieten.

Odată cu noul capitol din viața sa, artista în vârstă de 35 de ani a precizat că este extrem de fericită și că faptul că a recunoscut în fața fanilor săi că este cu o parteneră i-a luat o mare greutate de pe umeri și că s-a simțit acceptată.

Mi-a luat foarte mulți ani să-mi câștig puterea să fiu eu însămi, să accept cine sunt și să mă accept așa cum sunt, a spus artista.

Faptul că m-am îndrăgostit de Yoana mi-a dat puterea de care aveam nevoie. Mă simt foarte bine că sunt îndrăgostită și sunt mai fericită ca niciodată.

Sunt profund impresionată de toate mesajele voastre. Vă mulțumesc pentru că m-ați acceptat și că mi-ați transmis atâtea gânduri frumoase, a scris artista în postarea sa.

Artista a mai precizat că muzica a fost cea care a apropiat-o de actuala sa parteneră și că simte că iubirea a făcut-o să simtă că toate lucrurile se potrivesc perfect în viața ei.

