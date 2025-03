Andreea Bănică a suferit un mic accident la mână. Cum se simte în prezent și ce o neliniștește cel mai mult

Andreea Bănică trece printr-o perioadă dificilă după ce s-a accidentat la mână, fiind nevoită să își reducă considerabil activitățile zilnice.

Artista se confruntă cu un disconfort major, iar recuperarea nu este deloc ușoară.

Andreea Bănică a suferit un mic accident la mână. Cum se simte în prezent și ce s-a întâmplat

Cântăreața nu a oferit prea multe detalii despre cum s-a produs accidentul, însă a mărturisit că situația este una frustrantă. De două săptămâni, Andreea Bănică se confruntă cu dificultăți în desfășurarea activităților zilnice, având mâna dreaptă imobilizată și fiind sub observație medicală.

Într-o postare pe rețelele de socializare, artista a împărtășit cu fanii săi cât de greu îi este să se descurce singură:

"De 2 săptămâni mă chinui cu o mână care nu este funcțională și fără menajeră. Primele zile mi-a fost foarte greu să accept, dar am înțeles că nu am ce să fac. Faptul că am început fizioterapia și că m-au mai lăsat durerile m-a făcut să sper că mă voi recupera mai repede. Lucian mă ajută mult și asta este foarte important. Răspunsul este, da, uneori simt și eu că nu mai pot și vreau liniște! Caut să fac ce îmi place și mă relaxează”, a declarat Andreea Bănică, potrivit spynews.ro.

Din cauza accidentului, cântăreața a fost nevoită să își reducă ritmul obișnuit și să accepte ajutorul celor apropiați. Deși procesul de recuperare este în desfășurare, iar fizioterapia a devenit parte din rutina ei zilnică, situația rămâne una frustrantă pentru artistă.

"De mult nu am mai avut o perioadă așa de grea… Frustrant să nu poți face nimic. Un accident… și mâna dreaptă în repaus 3 săptămâni! Fizioterapie zilnic… Nu mai zic că nu pot dormi așa”, a mai adăugat Andreea Bănică pe Instagram.

Ce o neliniștește cel mai mult

Cel mai greu pentru Andreea Bănică este lipsa independenței și faptul că nu își poate desfășura activitățile în mod normal. Deși încearcă să rămână pozitivă, recuperarea necesită timp și răbdare, iar neputința de a face lucrurile singură o afectează cel mai mult.