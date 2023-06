Emi de la Noaptea Târziu, nuntă ca în povești. Nașii Cosmin și Eliza Natanticu au făcut show pe ringul de dans

Zi importantă pentru Emi de la Noaptea Târziu. Fostul concurent de la Asia Express sezonul 4 a pășit alături de iubita lui în fața altarului, iar evenimentul s-a bucurat de prezența mutor nume cunoscute. Emi a cerut-o pe Mihaela de soție chiar în timp ce era plecat pentru filmările celui mai dur reality show al Antenei 1, iar acum totul s-a concretizat.

În decursul zilei de ieri, cei doi parteneri și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii religioase grandioase, care i-a impresionat pe invitați. Iată cum a arătat petrecerea, dar și ce ținute au purtat mirii și nașii, care au fost nimeni alții decât Cosmin și Eliza Natanticu.

Emi de la Noaptea Târziu s-a căsătorit cu Mădălina. Nașii au fost Cosmin și Eliza Natanticu

Emi și Mădălina trăiesc în prezent una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor, după ce au devenit soț și soție. În urmă cu câteva zile, cei doi au organizat cununia civilă, iar în acest weekend a avut loc și nunta, cei doi petrecând alături de invitați în cadrul unei locații luxoase.

Cuplul s-a pregătit intens, în decursul a mai multe luni de zile, pentru acest moment important, iar evenimentul a fost unul cât se poate de reușit, imaginile vorbind de la sine. Locația a fost amenajată spectaculos, iar nunta celor doi pare a fi desprinsă din povești.

Întreaga sală de petrecere a fost decorată cu o mulțime de flori, iar invitații s-au putut delecta și cu un candy bar cu o mulțime de specialități. Atmosfera a fost întreținută de o trupă care a cântat live, iar invitaților nu le-a lipsit nimic. Imaginile de la fața locului au fost împărtășite și cu admiratorii din mediul online.

După decorul impresionant, „vedeta” serii a fost tortul mirilor, realizat pe mai multe etaje, care i-a impresionat până și pe nutași. Așa cum era de așteptat, printre invitații de seamă de la nuntă s-au numărat Cuza, prietenul bun și colegul lui Emi, nelipsiții nași Cosmin și Eliza Natanticu și cuplul format din Mihai și Elwira Petre, aceștia participând împreună la Asia Express sezonul 4 și păstrând o relație strânsă de prietenie.

Mirii și nașii, ținute spectaculoase. Cosmin și Eliza Natanticu au făcut show pe ringul de dans

Atât nașii, cât și Cuza și restul oaspeților au avut emoții în marea zi, însă petrecerea s-a confirmat a fi un adevărat succes. Invitații au ales ținute spectaculoase, iar mireasa a fost în centrul atenției, purtând o rochie ornată cu pietricele strălucitoare, în stil „sirenă”, cu un decupaj îndrăzneț.

Nici Emi nu s-a lăsat mai prejos, optând pentru un costum negru pe care l-a accesorizat cu un papion de aceeași culoare.

Nașii au fost, la rândul lor, extrem de eleganți, Eliza purtând o rochie de tip corset, cu umerii goi, într-o culoare ciclam care a furat toate privirile. Soțul ei, Cosmin Natanticu, a ales un costum cu sacou albastru, cămașă albă și pantaloni negri. Aceștia au dansat și s-au distrat de minune în cadrul evenimentului.

„Am făcut-o și pe asta! Love all my family and friends sau como se dice! Sper sa fiu un soț așa cum meriti si sa imi simți cat mai puțin defectele! Te iubesc!”, a scris Emi de la Noaptea Târziu, pe Instagram.

Eliza Natanticu, emoțoionată până la lacrimi la nunta lui Emi de la Noaptea Târziu

Cosmin și Eliza Natanticu le-au urat finilor lor multă fericire în căsnicie, iar aceasta din urmă s-a emoționat până la lacrimi. „Suntem bucuroși și emoționați pentru fini. A fost dorința Mădălinei ca noi să îi cununăm și noi am fost împreună la momentul cererii în căsătorie, și eu am izbucnit în lacrimi, pentru că așa sunt eu, emotivă, și mi s-a părut frumos. Cumva eu am propus să le fim nași. (...) Casă de piatră, să fie fericiți, să renunțe la ego. Asta este cheia unei relații fericite", au spus nașii celor doi, Cosmin și Eliza Natanticu, pentru Antena Stars.

În urmă cu patru zile, Emi de la Noaptea Târziu și Mădălina au devenit, oficial, soț și soție. „De astăzi ne puteți spune domnul și doamna, pentru că am evoluat în scara ierarhică în societate. Mi-a spus că până să mă întâlnească a spus că nu se va mai căsători niciodată. I-am cunoscut și eu pe părinții ei și le-am zis că e păcat, că a stat atâta timp pe numele lor, să stea și pe numele meu”, a declarat Emi de la Noaptea Târziu.

Hamude Kilani dă startul seriei de interviuri cu invitați din sezoanele anterioare Insula Iubirii. Vezi acum, în AntenaPLAY