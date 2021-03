Emily Ratajkowski, goală înainte să nască. Imaginea care a strâns mai bine de 2 milioane de aprecieri pe rețelele sociale

Emily O'Hara Ratajkowski, cunoscută pe numele de Emily Ratajkowski, este un fotomodel cunoscut, însă pasiunea sa pentru actorie a ajutat-o să apară în câteva producții, precum "Andrew's Alteration", "A Year and a Day", "Gone Girl", "Entourage" și "We Are Your Friends".

La vârsta de 29 de ani, Emily este considerată vedeta cu cel mai frumos bust natural, iar drept dovadă stau fotografiile din mediul online, unde este foarte activă și își ține la curent prietenii din mediul online cu cele mai importante evenimente din viața sa, printre care se numără și un shooting foto cu burtica de gravidă.

Frumosul model a uimit pe toată lumea cu o serie de fotografii nud înainte să aducă pe lume primul său copil. Aceasta s-a lăsat surprinsă în cele mai incendiare ipostaze, iar părțile cele mai provocatoare ale coprului i-a lăsat pe toți cu gura căscată.