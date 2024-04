Maria Andria a decis să se lase din nou pe mâna medicilor esteticini. Tânăra nu se dezminte.

Maria Andria a cunoscut succesul în 2016 cu piersa „Love in Dubai”. Aceasta a încântat zeci de milioane de utilizatori pe Youtube. A continuat cu hitul „Mamma Mia”, apreciat de fanii din întreaga lume.

În urmă cu câțiva ani, solista s-a luptat cu o boală gravă, care însă a făcut-o și mai puternică. Aceasta a vorbit deschis despre operațiile estetice suferite de-a lungul timpului, dar și despre alte probleme pe care le-a întâmpiant, precum pierderea sarcinii și implicit anularea nunții.

Era să-și pardă viața din cauza intervențiilor estetice, însă nu se oprește. Maria Andria, ”forțată” să se opereze

Maria Andria a împărtășit cu fanii săi, conform unei surse, hotărârea de a-și mări bustul. Alegerea i-a contrariat pe urmărtori, dat fiind că artista a fost la un pas de a-și pierde viața după o intervenție chirurgicală la picioare.

Substanța injectată a migrat, formând chisturi, care au trebuit îndepărtate printr-o nouă operație.

Ea a suferit trei intervenții chirurgicale în ultimul an și, în ciuda faptului că îi era foarte teamă de anestezia generală, a făcut pasul decisiv.

„Să fiu sinceră, este a treia operație la sâni. Mi-a fost foarte frică după ce am trecut prin trei operații într-un an, după ce am avut probleme cu intervenția de la picioare, cu pierderea sarcinii. Mi-a fost foarte frică și de anestezia generală, teama mea era că nu mă mai trezesc. Mateo insistă de doi ani să îmi măresc sânii, i-a luat mult să mă convină”, a mărturisit ea.

Artista s-a lăsat din nou pe mâna medicilor pentru o operație de mărire a sânilor. Conform sursei citate, iubitul acesteia este cel care a dorit ”modificarea”.

„Mă simt foarte rău, mă dor sânii. Adevărul este că mă gândesc de doi ani dacă să mă operez sau nu. Mateo, iubitul meu m-a întrebat ce cadou vreau de ziua mea, eu mă gândeam la mai multe cadouri, însă nu îmi lipsește nimic.

Atunci, iubitul meu mi-a spus să îmi fac sânii mai mari. Un cadou de care să beneficieze și el (n.r. râde). Mi-am pus implanturi de 500 de grame fiecare, Mateo voia să îmi pun 600 grame, nu existau, mi-a spus doctorul că trebuie să aștept o lună, însă mi-a fost frică să nu fie cam mari pentru înălțimea mea”, a declarat tânăra.

În ciuda traumelor prin care a trecut, Maria Andria este cât se poate de mulțumită cu alegerea făcută. Aceasta continuă să se lase pe mâna medicilor pentru a arăta așa cum își dorește și pentru a-i îndeplini și dorințele partenerului de viață.