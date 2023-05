Eurovision 2023. Theodor Andrei a ratat calificarea în marea finală și a stârnit critici dure. Ce scrie presa internațională

România nu a reușit anul acesta să se califice în finala Eurovision. Reprezentatul României, Theodor Andrei, în vârstă de 18 ani, a intrat al treilea în concurs în cea de-a doua finală și a cântat piesa „D.G.T. (Off and on)”.

Theodor Andrei, asupru criticat de presa internațională. Ce au scris jurnaliștii de la BBC despre el

Prestația lui a fost asupru criticată de jurnaliștii BBC și NRK, televiziune publică norvegiană. Theodor, care are un stil aparte, a fost ironizat pentru vestimentația sa atipică, dar și pentru interpretarea piesei.

„Conceptual, melodia, descrie o relaţie toxică şi lupta de a alege între pasiune şi autoconservare. Andrei, care are doar 18 ani, trăieşte în psihodramă, sună când trist, când sordid, cu remuşcări şi furios. Dar când cântă replici de genul „I'm begging you, take off your clothes and step on me”, este cu adevărat supărător. Pronostic: Eliminat în semifinala doi”, a fost verdicul BBC.

La una dintre repetiții, reprezentantul României a ales să poarte un costum galben aprins cu șosete Pikachu, un personaj din desene animate. De asemenea, a surprins și cu ținuta pe care a ales-o pentru ceremonia de deschidere a Eurovision.

Eurovision 2023. Theodor Andrei va reprezenta România pe 11 mai. Cum arăta el pe vremea când era concurent la X Factor

Pentru seara semifinalei a ales un costum de culoare roz țipător, cu sacou și pantaloni scurți. Reprezentația lui a fost dur criticată încă de la repetiții și jurnaliștii BBC au spus că artistul nu va trece mai departe în finala care va avea loc pe 13 mai la Liverpool.

„Este o scenă neobișnuită: îl vezi pe cântărețul român Theodor Andrei întins pe podea, cu chitara între picioare, într-o mare de roșu. Fundalul se schimbă apoi în șuvoaie de lavă”. Andrei poartă „un alt costum roz, dar de data aceasta cu pantaloni scurți (nu ne-am dat seama că sunt la modă). Apare o femeie uriașă, asemănătoare unei păpuși, pe ecranul din fundal, care apoi aleargă pe scenă într-un costum mulat auriu și îl unge cu vopsea neagră pe piept. Sperăm să le iasă”, scrie BBC.

Primii zece finaliști și-au disputat locurile în semifinala care s-a desfășurat pe 9 mai. În a doua semifinală au concurat 16 țări, iar una dintre preferate a fost chiar Suedia, reprezentată de Loreen. Artista a mai participat la Eurovision în 2012 și a căștigat premiul cel mare. Anul acesta, ea este din nou favorită atât la casele de pariuri cât și în analiza jurnaliștilor de la BBC.

Care sunt țările care vor concura în finala Eurovision

În urma primei semi-finale Eurovision, țările care merg în marea finală sunt:

Croația

Moldova

Elveția

Finlanda

Cehia

Israel

Portugalia

Suedia

Serbia

Norvegia

În urma prestațiilor de aseară, alte zece țări s-au calificat în marea finală din Liverpool.

Albania

Cipru

Estonia

Belgia

Austria

Lituania

Polonia

Australia

Armenia

Slovenia

