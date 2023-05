Eurovision 2023. Theodor Andrei va reprezenta România pe 11 mai. Cum arăta el pe vremea când era concurent la X Factor

Theodor Andrei este artistul care ne va reprezenta țara anul acesta la concursul care se va desfășura în Liverpool. Semifinalele Eurovision 2023 vor avea loc pe 9 şi 11 mai, iar marea finală pe 13 mai. Theodor Andrei va evolua în cea de-a doua semifinală, pe 11 mai, și va intra în concurs pe poziția a treia.

Concurentul a reușit deja să țină primele pagini ale ziarelor cu apariția sa de la ceremonia de deschidere a Eurovision 2023.

Cu ce s-a îmbrăcat Theodor Andrei la ceremonia de deschidere a Eurovision 2023

Eurovision a început oficial pe 7 mai 2023, cu ceremonia de deschidere. Toți cei 37 de participanți au fost invitați la Muzeul Walker Art Galler din Liverpool, au defilat pe covorul turcoaz și au stat de vorbă cu jurnaliștii care au fost prezenți la ceremonia de deschidere.

Reprezentantul României, Theodor Andrei, a avut oarte de ajutorul Mihaelei Glăvanîn realizarea ținutei și a fost o adevărată apariție. Pentru ceremonia de deschidere, Theodor a optat pentru un sacou o pereche de pantaloni scurți confecționate dintr-un material cu animal print. Artistul a acceorizat totul cu o pereche de încălțări negre, cu șireturi roșii, și șosete lungi până aproape de genunchi, ochelari de soare și un colier de perle.

Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2023 de la Liverpool. Melodia care a cucerit publicul

Întrebat de jurnaliștii prezenți la ceremonie cum se simte, Theodor Andrei a transmis un mesaj emoționant pentru toți cei care îl susțin. Artistul spune că își trăiește cel mai mare vis în aceste momente.

„Tot ceea ce trăiesc acum este un vis devenit realitate. Momentul cu care voi reprezenta România la Eurovision are o valoare conceptuală în care întâlnim o latură a poveştii diferită faţă de cea din Finala Selecţiei Naţionale. Dat fiind faptul că piesa prezintă această luptă între raţiune şi instinct şi este un rău necesar la care mă întorc indiferent de cât de tare mă afectează. Eu sunt portretizat captiv, zbătându-mă, arzând prin toţi porii pentru această iubire, care rămâne doar ca o urmă în sufletul meu. Totul, înconjurat de energia de Rock’N’Roll.

Ca orice iubire de genul acesta, începe încet. Și apoi devine un carusel emoţional care te ridică peste nori şi te lasă să cazi până te zdrobeşti. Dragostea e răspunsul la orice întrebare. Dragostea poate fi pentru oricine şi orice. Vă mulţumesc din suflet, vă iubesc în egală măsura pe toţi! Iubiţi liber! Make love not war“, a transmis Theodor Andrei pe covorul turcoaz, potrivit Adevărul.

Cum arăta Theodor Andrei pe vremea când era concurent la X Factor

De-a lungul timpului, Theodor Andrei a trecut prin adevărate transformări. A cochetat de mic cu muzica, însă, până la Eurovision, Theodor Andrei s-a remarcat și prin show-urile sale de la X Factor.

Pe când avea doar 15 ani, Theodor Andrei făcea furori pe scena de la X Factor cu prestațiile sale. Artistul a participat în 2020 la concursul muzical și i-a impresionat pe jurați cu atitudinea și energia debordantă. Theodor Andrei a făcut parte din echipa Loredanei unde a mers direct în Bootcamp.

„Theo, nu e ușor să deschizi un show, dar nu e nici greu! Mai ales că ai trei scaune libere, ai loc berechet., Decizia trebuie să o iau eu e o răspundere într-adevăr, dar mi-o asum până la capăt așa că: Nu! Nu am cum să te trimit acasă”, i-a spus Loredana la vremea aceea.

Persoana care l-a susținut necondiționat pe Theodor Andrei în carieră

Într-un interviu emoționant pe care l-a oferit la începutul acestui an, Theodor Andrei a vorbit despre provocările prin care a trecut de-a lungul carierei sale. El a dezvăluit că mama sa a fost cea care i-a acordat încredere și l-a susținut pe drumul muzicii.

„Mama a fost prima persoană după mine care a crezut în talentul meu. Am fost prin 2014 la niște preselecții pentru NextStar. Nu am luat audiția, dar a fost prima oară când mama m-a auzit la microfon, cu vocea mea amplificată de boxele unui întreg teatru. Din momentul acela abia a început să creadă cu adevărat în potențialul meu și după am străbătut lumea festivalurilor împreună și ea m-a susținut foarte mult, împreună cu tatăl meu și bunica mea și le mulțumesc necondiționat pentru tot ce au făcut pentru mine”, a declarat Theodor Andrei.

