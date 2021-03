Eveniment important în familia Gabrielei Cristea. Prezentatoarea i-a „rupt turta” mezinei sale. Ce a ales de pe „tava destinului”

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda au respectat tradiția „ruperii turtei”, și au organizat o mică petrecere. Printre cei prezenți la eveniment au fost și nașii micuței: Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu. Prezentatoarea Gabriela Cristea a împărtășit cu fanii momentele importante din ziua aniversării lui Iris, precizând că petrecerea a fost organizată cu oameni puțini, care s-au testat în prealabil pentru Covid-19.

Gabriela și Tavi au postat pe rețelele sociale imagini din timpul petrecerii.

„Dragilor, am tot primit întrebări de la voi legate de momentul în care am rupt turta lui Iris. Am avut treaba multă și nu am avut timp să va împărtășim acest monent special. A fost o petrecere mică, mică dar cu oameni speciali. Le mulțumim frumos nașilor pentru clipele superbe trăite împreună dar și celor care au fost lângă noi anul asta cu un gând bun, pentru că altfel nu s-a putut”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.