Fanii lui Kim Kardashian, îngrijotați pentru starea ei de sănătate. Detaliul care a dat-o de gol pe cea cunoscută pentru posterior

Kim Kardashian a trecut recent printr-o despărțire, dar și printr-o schimbare de look. După ce a renunțat la implanturile mamare, vedeta celebră pentru formele ei voluptoase a slăbit extrem de tare, iar fanii ei au început să se întrebe dacă nu cumva aceasta are probeleme de sănătate, transmite The Sun.

Cum a fost surprinsă Kim Kardashian pe stradă. Cea mai recentă apariție i-a îngrijorat pe fanii ei

Kim Kardashian, în vârstă de 42 de ani, a fost fotografiată recent, iar imaginile s-au viralizat rapid după ce un fan a observat un detaliu ciudat. Potrivit acestuia, in imaginile postate pe contul ei de Instagram, se poate observa că posteriorul ei „a intrat la apă”.

Vedeta KUWTK poate fi văzută coborând dintr-o mașină de lux, alături copiii ei, purtând un tricou scurt și o pereche de pantaloni negri strâmți. Deoarece fotografia o surprinde din lateral, se poate observa ușor că aceasta nu mai are formele cu care se mândrea pe vremuri.

Fotografia a fost postată, ulterior, pe o pagină populară Kardashian Reddit, alături de o fotografie mai veche cu aceasta, în care diferența este vizibilă.

Fanii nu au putut trece cu vederea talia ei de viespe și posteriorul care pare că s-a micșorat semnificativ, iar mulți dintre ei cred că, de fapt, fostul model are probleme de sănătate.

De asemenea, văzând fotografiile, unii au confundat-o cu sora ei Khloe, însă cei mai mulți au spus că imaginea a fost modificată.

„Privind în urmă la vechiul posterior al lui Kim te face să realizezi cât de ciudat de nenatural a fost”, a scris un internaut.

„E clar că a doua poză nu este reală. Și-a împrumutat fundul cuiva?”, mai adăugat un urmăritor.

Cu toate acestea, nu este prima dată când Kim este suspectată că și-a editat exagerat imaginile postate pe rețelele de socializare, însă ar fi printre puținele dăți când le-a modificat în sens invers.

