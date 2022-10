Feli a împărtășit în mediul online o peripeție din viața sa de mamă: „ Abia aștept să mă plâng și prietenilor.” Ce a povestit

Feli Donose iubește să petreacă timp cu fetița ei, dar uneori are parte și de întâmplări mai puțin haioase cu micuța. Cântăreața nu a stat pe gânduri și le-a împărtășit imediat urmăritorilor cea mai recentă peripeție trăită cu Nora Luna, într-o postare publicată pe rețelele de socializare și vizualizată de Spynews. Ce a relatat cântăreața.

Citește și: Feli Donose, despre cum și-a câștigat primii bani, înainte de a deveni celebră în muzică. Ce meserii a avut

Feli Donose a trăit o nouă peripeție cu fiica ei. Artista s-a numit „Șerifa Dramelor”

Feli s-a autointitulat „Serifa Dramelor” în cadrul postării în care relatează cum o seară mamă-fiică s-a terminat cu mult suspin. Precum povestește în postare, se pare că fiica sa a lovit-o din greșeală cu o găletușă. Feli pare să nu fie la prima poveste de acest fel, ea intitulându-și episodul cu un număr cu extrem de multe cifre, tocmai pentru a-l diferenția de celelalte.

„Șerifa Dramelor - Ep. 17356980324826. Aseară am avut seară de mamă-fiică. La un moment dat am umplut cada și am stat amândouă relax. Imaginați-vă imaginile alea superbe mommy-daughter time de peste tot. 8 minute mai târziu, ( ca să fiu sigură că sună dramatic) BAM (!!) o găletușă în gură. Nora Luna mi-a cântat ce tot cânta Elsa: Let it gooooo! Let it gooooo! - ca să mă liniștească. Mi-a trecut. Ce să fac? Mai stau 2 ore dramatică. Mergem în vizită la prieteni. Abia aștept să mă plâng și acolo.”, le-a spus Feli Donose fanilor ei.

Într-o altă postare, Feli a relatat cum cu o seară în urmă a avut de furcă cu fiica ei și le recomandă urmăritorilor să nu se lase păcăliți de zămbetele lor, asta desigur într-o notă amuzantă.

Citește și: Feli Donose, schimbare de look. Artista și-a surprins fanii cu cea mai recentă transformare

Feli Donose a împărtășit că își dorește să înfieze un copil, însă are anumite temeri

Indiferent de micile incidente, Feli Donose își iubește rolul de mamă și își dorește să mai aibă un copil, dar nu și o sarcină. Anul trecut, cântăreața mărturisea că ar vrea să înfieze un copil, însă nu este încă pregătită, pentru că are anumite temeri.

„Eu acum, în momentul ăsta, și îmi asum lucrul ăsta, nu mai simt să mai vină așa, prin corp, încă un frate sau o soră pentru Nora. Dar îmi doresc să adopt. Încă nu simt că-i momentul, că nu știu cum se face treaba asta și dacă suntem pregătiți. E foarte delicată treaba asta cu adopția. Ne dorim, dar ne e frică încă. Pentru că am văzut cazuri în care s-au făcut diferențe între copilul născut și copilul adoptat, indiferent de vârstă. E foarte „risky”. Cu toții vrem o bilă albă acolo sus, la Dumnezeu. Omul, la bază, în instinctul lui de supraviețuire, vrea să facă el ceva ca să-i fie bine mai încolo. Eu îmi doresc din toată inima să fac pasul ăsta și Cătălin la fel, dar mie mi-e să nu facem diferență între copii.”, a declarat artista în cadrul unui podcast, citat de aceeași sursă.

Citește și: Imagini de la ziua de naștere organizată de Feli pentru fetița ei. Cât a crescut Luna

Serialul coreean care te captivează îți aduce un nou episod. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.