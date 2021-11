Feli Donose, despre cum și-a câștigat primii bani, înainte de a deveni celebră în muzică. Ce meserii a avut

Feli Donose a parcurs un traseu dficil până să ajungă atât de cunoscută în țară. Vedeta a povestit că până să devină celebră în România pentru muzica ei, a schimbat mai multe job-uri pentru a se putea susține financiar.

Feli Donose, despre meseriile pe care le-a avut înainte de a deveni celebră în toată țara

Felicia Donose, după numele complet, a trecut prin multe schimbări profesionale de-a lungul timpului, dar acum se poate bucura că o cunoaște o țară întreagă, iar ofertele de evenimente nu încetează să apară.

Feli a povestit în cadrul unui interviu pentru adevărul.ro, despre faptul că a lucrat ca agent de vânzăi la o companie de telefonie, dar nu doar de acolo și-a câștigat banii, înainte de a deveni celebră. Cântăreața a mai lucrat și în comerț și chiar și într-un fast-food.

„Eram agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă, după care mi-am dat seama că nu am cum să trăiesc dintr-un salariu fix. Atunci descopeream supa la plic, cam atât de low-budget eram. După aia, m-am angajat în comerţ. Am lucrat într-un fast food, apoi s-a deschis primul mall din Cluj şi m-am angajat acolo. Şi uite aşa am reuşit, din lumea asta de barman-ospătar, să supravieţuiesc uşor-uşor tot mai bine. Eu m-am dus orbeşte în Cluj că am zis că e un oraş mai mare, cu posibilităţi mai mari de a face muzică, poate găsesc pe cineva”, a declarat artista pentru sursa citată mai sus.

Cum a ajuns Feli celebră, după ce a lucrat într-un fast-food

Feli a mai vorbit despre cariera sa muzicală, dar și despre sacrificiile pe care a fost nevoită să le facă pentru a ajunge la satisfacție profesională.

„Şi aşa se face că ziua eram barman-ospătar şi seara lucram în studio la piese. Apoi am scris o piesă care a scăpat pe net şi pe care a auzit-o Grasu XXL, care m-a sunat când lucram într-un fast food chinezesc. Spălam o caserolă când am văzut că mă sună un număr. Eu am panică dacă nu cunosc numărul: „Aoleu! A murit cineva!“. Că sunt dramatica pământului! Iau telefonul şi aud: „Bună, Feli, Dragoş Nichifor sunt, mi se mai spune Grasu XXL“. Am leşinat! „Am văzut o înregistrare cu tine şi mi-ar plăcea să facem o piesă împreună“.

Deci nu mai auzeam şi nu mai vedeam nimic. Dar ştii cum am reacţionat? „Da, Dragoş, uite, poţi să mă suni mai târziu că nu pot vorbi acum“. Ca să nu îmi vadă extazul şi nesiguranţele, ştii? Am trăit foarte multe lucruri. Prietena mea Anca Dimitriu, profa mea de canto la care nu mă duc de la începutul anului (Râde), îmi spune: „Eu îmi aduc aminte de tine când ieşeai de la lucru şi ziceai «Mă duc acasă să fac un duş şi apoi mă duc la studio». Eu nu puteam să înţeleg de unde puterea asta“. Nimic nu e mai mare ca iubirea mea pentru muzică”, a mai spus ea în cadrul aceluiași interviu.

Feli a devenit mămica unei fetițe superbă căreia i-a pus numele Nora Luna și pentru care artista a lansat o piesă emoționantă.

